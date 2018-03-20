Горьковский автозавод расширяет модельный ряд

В первой половине 2018 года ГАЗ планирует вывести на рынок сразу две новые модели повышенной грузоподъемности: среднетоннажный "ГАЗон NEXT" полной массой 10 тонн и легкий коммерческий "ГАЗель NEXT" полной массой 4,6 тонны. Эти модели позволят компании обосноваться в новых нишах отечественного рынка, где сегодня хозяйничают исключительно зарубежные бренды.

На базе "Газона NEXT" может быть создана широкая линейка спецтехники для коммунальных служб. Фото: Архив Группы ГАЗ

С большой долей вероятности, эти машины будут пользоваться спросом не только в российских регионах, но и за рубежом. Судите сами: грузоподъемность "ГАЗон NEXT 10" составляет почти 6 тонн при весьма компактных габаритах. На базе этой платформы будет создана широкая линейка спецтехники для муниципальных и дорожных служб, различных сфер бизнеса и сельского хозяйства.

Пневматическая подвеска обеспечивает плавный ход даже при движении по разбитым сельским "автобанам"

Пневматическая подвеска задней оси "ГАЗона" позволяет регулировать высоту кузова при погрузке или разгрузке и обеспечивает плавность хода даже при движении по сельским "автобанам". На бортовой платформе помещается 12 европаллет (вместо 10 на предыдущей модели). Автомобиль будет поставляться со 170-сильным дизельным мотором, крутящий момент которого составляет 664 Нм, что обеспечит хорошие тяговые способности и экономичность одновременно.

Легкий коммерческий автомобиль "ГАЗель NEXT 4,6" может взять на борт до 2,6 тонны груза. И на его шасси автомобиля будет создана широкая линейка грузовиков, фургонов и микроавтобусов.

Конструктивные отличия LCV - новый задний мост типа "спайсер", дисковые тормозные механизмы на всех колесах и АБС, увеличенная ширина бортовой платформы. Автомобиль оснащается бортами, изготовленными из стального профиля.

Платформа новой "ГАЗельки" переняла все преимущества конструкции предыдущей модели "ГАЗель NEXT 3,5", которая выпускается с 2013 года, остается самой популярной на российском рынке малотоннажников. Это прочная двухрычажная независимая передняя подвеска, просторная и удобная кабина водителя, высокоинформативное реечное рулевое управление, усиленная рама и новая задняя подвеска.