К чемпионату мира по футболу обновляются парки автобусов

Чемпионат мира по футболу не за горами - первые игры начнутся уже менее чем через три месяца. И одиннадцати городам нашей страны предстоит сделать все возможное, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне.

Но чемпионат - это не только футбольные баталии. Это целый комплекс мероприятий, "привязанных" к матчам: ведь команды участников и их многочисленных болельщиков надо доставить к месту проведения игр, разместить, накормить, развлечь и т.д. И как мы видим, транспортное обеспечение здесь первично.

Крупные международные мероприятия, которые предполагают организацию транспортного обслуживания сотен тысяч гостей города, - прекрасная возможность для развития и совершенствования транспортного сообщения. И в преддверии мундиаля-2018 она появилась у Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саранска, Самары, Казани, Волгограда, Сочи и Калининграда. В обновлении парков общественного транспорта этих городов самое активное участие принимает Группа ГАЗ, обеспечившая как минимум половину потребности транспортных предприятий в современной и комфортабельной технике. Так, в Ростов-на-Дону, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москву, Волгоград, Краснодарский край, Свердловскую область и Республику Татарстан - уже поставлено свыше 1500 городских автобусов большого, среднего и малого классов. Еще планируется дополнительно передать 100 городских автобусов большого класса в Ростов-на-Дону.

Группа ГАЗ уже имеет опыт поставок техники для международных спортивных мероприятий. В 2014 году более 700 современных комфортабельных автобусов, произведенных на заводах группы, прекрасно зарекомендовали себя на сложных маршрутах олимпийского Сочи.

"Мы понимаем, что во время крупных соревнований пассажиропоток значительно возрастает, а значит, ключевой задачей производителей, организаторов и городских властей становится консолидация усилий для обеспечения максимально комфортной транспортной инфраструктуры. Мы работаем над тем, чтобы наши автобусы сделали городскую среду доступной и комфортной абсолютно для всех категорий граждан, включая и маломобильных пассажиров", - отмечают в Группе ГАЗ.

Задача Группы ГАЗ - дать городам современный автобус: комфортабельный, надежный, экономичный, красивый

А пассажирский транспорт, обслуживающий мероприятия чемпионата мира по футболу, помимо всего прочего должен отвечать еще и определенным требованиям ФИФА. То есть иметь низкий уровень пола, вместимость больше 85 человек и специально оборудованные места для колясок: инвалидных и детских. Поэтому основной моделью, поставляемой в города-участники ЧМ-2018, стал автобус большого класса ЛиАЗ-5292, предназначенный для маршрутов с интенсивным пассажиропотоком. Его вместимость составляет 112 человек, и это лучший показатель в своем классе. Низкий уровень пола и отсутствие ступеней обеспечивают высокую скорость посадки-высадки и соответственно сокращают время следования по маршруту на несколько минут. Эта модель была разработана специально для обслуживания зимних Олимпийских игр в Сочи. Ну а возить футбольных болельщиков этим летом будет ее обновленная версия.

Кстати, на остановках ЛиАЗ, имеющий выдвижную аппарель, "кланяется" в сторону дверей, обеспечивая беспроблемный въезд и выезд инвалидных и детских колясок, даже если сама остановка не оборудована специальными съездами для них. Что же касается технических характеристик, то машина комплектуется двигателем ЯМЗ экологического стандарта Евро-5 и за жизненный цикл способна пробежать более миллиона километров.

Крупные международные соревнования - прекрасная возможность для развития транспортного сообщения

Помимо большого ЛиАЗа Группа ГАЗ поставила в города-участники ЧМ-2018 более пятисот машин малого и среднего классов Павловского автозавода "Вектор NEXT", нашпигованных оборудованием, обеспечивающим безопасность и комфорт пассажиров и водителя, - последнее тоже очень важно. Улучшенная эргономика рабочего места шофера позволяет снизить утомляемость в рейсе, а раздельная система кондиционирования - установить над рулевой колонкой "свой" климат. Салон оснащен бегущей строкой с информацией о маршруте, системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, противоугонным устройством и т.д.

А еще специально для чемпионата мира готовится рестайлинговая версия туристического автобуса Cruise. "Мы никогда не работали в сегменте туристических автобусов, - рассказывает президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин, - но к зимней Олимпиаде 2014 года сделали автобус подобного типа, после чего стали успешно его продавать на коммерческом рынке, где достигли доли в 56 процентов. К футбольному первенству в "Круизе" улучшен дизайн интерьера, увеличено количество мест с 45 до 51, обеспечен беспрепятственный въезд для колясок. И, конечно, в нем улучшена агрегатная база и присутствуют все современные системы безопасности".

Cruise 2.0 идеально подходит для туристических и междугородных маршрутов большой протяженности. Пассажирам скучно не будет: автобус оборудован современной мультимедийной системой и wi-fi. В этой модели (впервые на российских автобусах) появилась автоматическая система помощи водителю ADAS, которая контролирует движение в пределах полосы по разметке, экстренно тормозит машину при опасном сближении с препятствием и поддерживает заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля даже при ограниченной видимости.