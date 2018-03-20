Конкуренция за сбыт авто таксопаркам вынуждает дилеров делать скидки

За последние два-три года таксопарки значительно помолодели. Сегодня до 70 процентов столичных такси эксплуатируют автомобили не старше трех лет. И по мнению экспертов, тенденция на омоложение продолжает набирать обороты. При этом более 90 процентов всех заказов таксопарки выполняют в сегменте "эконом", поэтому обновление происходит за счет седанов стоимостью до 700 тысяч рублей.

По данным "Яндекс.Такси", структура и предпочтения таксопарков в Москве и регионах могут отличаться. Например, в столице владельцы таксопарков предпочитают более дорогие автомобили. Модели, пользующиеся наибольшим спросом в таксопарках Москвы: Skoda Rapid, Kia Rio, Nissan Almera, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. В регионах лидеры иные: Renault Logan, Datsun on-Do, LADA Granta, Lifan, Ravon R3 и R4. 45 процентов авто находятся в парках до 100 ТС. Практически вся отрасль использует автомобили, собранные в России или СНГ.

"Что касается других популярных марок, то Ford Focus ценится таксистами за надежную подвеску, внушительный ресурс двигателя, еще одним его преимуществом является версия с кузовом "универсал". В Skoda Octavia водителям также понравилась прочная подвеска и неплохая эргономика, хотя дешевой ее не назовешь. Hyundai Solaris при всех своих недостатках очень приятно выглядит внешне и неприхотлив к топливу. Конечно, в регионах модельные предпочтения могут быть совершенно другими, тот же Renault Logan хорошо котируется как среди московских таксистов, так и по всей стране. При закупке автомобилей таксомоторные компании ориентируются в первую очередь на надежность трансмиссии, комфорт для пассажиров и потенциальную ликвидность авто на вторичном рынке", - говорит Алексей Тузов, независимый эксперт автотранспортной отрасли.

Конкуренция среди производителей машин за сбыт таксопаркам сегодня велика. Популярность конкретных моделей авто в известных таксопарках сильно повышает узнаваемость и напрямую влияет на продажи. Приобретая автомобиль определенного бренда в первый раз, таксопарк с высокой долей вероятности продолжит покупать его и в будущем. Именно поэтому производителям важно, чтобы при создании таксопарка выбор был сделан в их пользу.

Крупные автопарки обычно работают и с дилерами, и с производителями. Естественно, что последние могут предложить более выгодные условия. Мелкие региональные парки сотрудничают с локальными дилерами, здесь возможности ограничены.

Приобретя однажды автомобиль определенного бренда, таксопарк станет покупать его и в будущем

Например, "Яндекс.Такси" нашел для себя способ обновить автопарки - просто договорился с рядом автопроизводителей о получении скидок на автомобили, говорит Алексей Тузов. По его словам, Gett и Uber пока таких программ на нашем рынке не запускали, но в то же время обладают договоренностями о покупке некоторых моделей в лизинг. Издание "За Рулем" сообщает о существенном росте корпоративных продаж таксопаркам автомобилей Nissan и Datsun, это очень важный рынок сбыта.

В пресс-службе "Яндекс. Такси" нам подтвердили факт договоренности с автопроизводителями: "Обычно таксопарки приобретают автомобили в базовой комплектации. Объем производства таких авто часто ограничен, поэтому при смене модельного ряда и из-за особенностей производственного цикла именно такие машины в базовой комплектации будут в дефиците. Для решения этой проблемы мы достигли ряда договоренностей с автопроизводителями, среди них Renault KIA Nissan Hyundai Datsun Ravon, о специальных ценах для партнеров "Яндекс.Такси" на приобретение новых автомобилей экономкласса со скидкой от 8 до 16 процентов. Подобная программа выгодна и таксопаркам, и производителям: одни получают выгодные цены и возможность поставки новых автомобилей в сжатые сроки и в требуемом количестве, а вторые - постоянный объем заказов".

Крупным таксомоторным компаниям легче соблюдать договоренности с быстро растущими агрегаторами

По мнению Алексея Петропольского, руководителя компании URVISTA, конкуренция среди производителей авто за сбыт таксопаркам сильнее в премиум-сегменте. Количество дилеров здесь огромное, и лизинговый заказ на 10, 30 или 100 машин является для них значимым, каждый пытается предложить лучшую цену и конкурировать по максимуму. "Возьмем компанию "Командир.Такси", которая закупает "Мерседесы" Е-класса, в их автопарке более тысячи машин. Официальный немецкий представитель Mercedes-Benz дает им скидки до 40 процентов. Мои знакомые по такому инсайду покупали машину специально для таксопарка, чтобы потом ее забрать по заниженной стоимости", - говорит эксперт.

Конкурентная борьба между таксопарками всегда шла по двум основным направлениям: за пользователя и за водителя. Борьба за пассажира благодаря выходу на рынок агрегаторов завершилась. А вот борьба за водителей в самом разгаре. Таксопарки заинтересованы в профессиональных, вежливых и аккуратных водителях, ведь именно они являются залогом успешного бизнеса.