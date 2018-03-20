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20.03.2018 09:22
Рубрика: Легковые авто

Lada Vesta получила престижную премию в Австрии

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Флагман АвтоВАЗа - Lada Vesta - получил международную награду. В Вене группа экспертов ÖAMTC огласила итоги ежегодной премии Marcus, которая проводилась в этом году уже в шестой раз.

Победителем в номинации "Экономическая привлекательность" в категории "Компактный класс" была названа российская Lada Vesta с двигателем 1,6 литра.

Фото: www.vk.com/rcinews
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Как информирует "Автостат", премия Marcus в Австрии известна тем, что в процессе принятия решений эксперты, оценивая автомобили, в первую очередь руководствуются интересами покупателей.

В понятие "экономическая привлекательность" австрийские специалисты, помимо цены на автомобиль, закладывают такие факторы, как расход топлива, ежегодный пробег, потерю фактической стоимости и многое другое.

Отмечается, что всего на суд экспертов было представлено 49 моделей, которые пришли на австрийский рынок в 2017 году.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Lada Vesta в феврале установила собственный рекорд продаж с момента выхода модели на российский рынок. Этот результат во многом обеспечен началом продаж нового универсала Lada Vesta SW и его внедорожной версии Vesta SW Cross в октябре прошлого года.

В России седан Vesta 2018 года выпуска стоит от 569 900 рублей, универсал - от 654 900 рублей, Cross-версия - от 770 900 рублей.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Тольятти тестируют необычную Lada Vesta. Машину выдали пластиковые накладки, расположенные на порогах и арках кузова, нестандартный клиренс, а также диски 17-диаметра. По предварительным данным, к Lada данный автомобиль не имеет никакого отношения, а является проектом некой тольяттинской фирмы.

#Lada