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20.03.2018,  
14:01
Текст: Алексей Брусилов

Легендарные "Охотники на ИГ" получили новые КамАЗы

Знаменитые сирийские ISIS Hunters - "Охотники на ИГ" ("ИГ" - террористическая организация, запрещенная в России) используют в качестве транспортных машин вездеходы КамАЗ.

Фотографии момента подготовки подразделения к переброске появились в Сети. В настоящее время бойцы уже воюют в Восточной Гуте.

Эксперты обратили внимание, что на фото запечатлены автомобили повышенной проходимости - КамАЗ-43118.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Новые для Сирии грузовики с колесной формулой 6×6 отличаются улучшенными характеристиками. Они относятся к тяжелому классу. При собственном весе более 10 тонн могут перевозить грузы массой более 11 тонн. Также возможно буксировка двенадцатитонного прицепа.

Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом - 300 л.с. Максимальная скорость достигает 90 км/ч. На машине имеются два топливных бака емкостью 210 и 350 литров.

Ранее в Сирии были замечены лишь КамАЗ-5350 семейства "Мустанг" и более старые КамАЗ-4310. Эти автомобили получили здесь широкое распространение. Их используют для доставки военнослужащих, боеприпасов и другого военного имущества.

На них также устанавливается разнообразное вооружение: установки комплекса "Град", скорострельные 57-мм зенитные пушки С-60 и 122-мм гаубицы Д-30.

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