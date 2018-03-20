Легендарные "Охотники на ИГ" получили новые КамАЗы

Знаменитые сирийские ISIS Hunters - "Охотники на ИГ" ("ИГ" - террористическая организация, запрещенная в России) используют в качестве транспортных машин вездеходы КамАЗ.
#Syria #Damascus #EastGhouta #EasternGhouta #East_Ghouta #Eastern_Ghouta New Photos released today by a #ISISHunter #ISIS_Hunter Soldiers Showing ISIS Hunter Forces who Recently Went to Participate in the East Ghouta Liberation Battle. (Ive seen 1 KIA ISIS Hunter Soldier so Far) pic.twitter.com/6LlrR0d03Q— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 17 марта 2018 г.
Фотографии момента подготовки подразделения к переброске появились в Сети. В настоящее время бойцы уже воюют в Восточной Гуте.
Эксперты обратили внимание, что на фото запечатлены автомобили повышенной проходимости - КамАЗ-43118.
Новые для Сирии грузовики с колесной формулой 6×6 отличаются улучшенными характеристиками. Они относятся к тяжелому классу. При собственном весе более 10 тонн могут перевозить грузы массой более 11 тонн. Также возможно буксировка двенадцатитонного прицепа.
Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом - 300 л.с. Максимальная скорость достигает 90 км/ч. На машине имеются два топливных бака емкостью 210 и 350 литров.
Ранее в Сирии были замечены лишь КамАЗ-5350 семейства "Мустанг" и более старые КамАЗ-4310. Эти автомобили получили здесь широкое распространение. Их используют для доставки военнослужащих, боеприпасов и другого военного имущества.
На них также устанавливается разнообразное вооружение: установки комплекса "Град", скорострельные 57-мм зенитные пушки С-60 и 122-мм гаубицы Д-30.