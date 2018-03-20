Лидеры Северной и Южной Корей поздравили Путина с победой на выборах

Лидеры как Северной, так и Южной Кореи поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах, выразив надежду на продолжение развития дружеских отношений и сотрудничества с Россией.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму. "Искренне поздравляю Вас с очередной победой на выборах президента Российской Федерации…Повторное избрание президентом означает огромную поддержку и доверие Вам, выраженное со стороны российского народа", - цитирует ЦТАК поздравительную телеграмму, направленную от имени Ким Чен Ына.

В послании также выражается надежда и уверенность, что имеющие долгую историю двусторонние отношения между РФ и КНДР продолжат развиваться, "отвечая требованиям и пожеланиям наших народов". Ким подчеркнул, что политика Владимира Путина, "направленная на строительство сильной России, позволит достигнуть еще больших успехов".

В администрации президента Южной Кореи также заявили, что еще накануне лидер РК Мун Чжэ Ин направил в адрес Владимира Путина телеграмму, в которой поздравил российского лидера с победой на выборах. Мун при этом выразил надежду на продолжение развития конструктивного сотрудничества и дружбы между народами Кореи и Российской Федерации.