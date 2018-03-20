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20.03.2018 18:16
Рубрика: ПДД

Лимит скорости на трассах могут повысить до 110 км/ч

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Скоростной режим на российских автотрассах может измениться - верхний предел предложено увеличить до 110 километров в час. С соответствующей инициативой выступил руководитель комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч, - приводит его слова "Коммерсант".- Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость - это важно".

По утверждению депутата, для реализации его предложения даже не придется переписывать правила движения - нужно лишь заменить некоторые дорожные знаки. В качестве пилотной трассы для отработки новшества Москвичев предложил М-4 "Москва - Новороссийск" на участке до Ростова-на-Дону.

Отмечается, что идею Москвичева уже поддержали в Росавтодоре, но уточнили, что "повышение максимальной разрешенной скорости автомобилей с 90 км/ч возможно, но при условии соблюдения требований по обеспечению безопасности движения".

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#ПДД