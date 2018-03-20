Любое ЧП на дороге необходимо анализировать

Правительство России утвердило стратегию безопасности дорожного движения (БДД) в стране на 2018-2024 годы. Она определяет основные направления деятельности различных органов власти для достижения масштабной цели: сократить риски с 13,8 погибших до четырех на 100 тысяч населения.

Сразу скажу: это один из первых документов такого уровня в сфере БДД. В стратегии четко определен перечень задач, а все проблемы обозначены профессионально и глубоко. Теперь необходима координация деятельности всех структур, которые занимаются организацией дорожного движения и его безопасностью. В том числе на региональном уровне. Помочь в этом может концепция БДД.

О необходимости этого документа в Хабаровском крае активно заговорили после страшного ДТП 5 августа 2015 года, когда на трассе столкнулись два рейсовых автобуса. Погибли 15 человек, пострадали несколько десятков. Мы, профессионалы, совместно с учеными Тихоокеанского государственного университета объединились в рабочую группу и смогли убедить краевые власти, что необходима концепция безопасности дорожного движения, в которой будут предложены механизмы улучшения ситуации. В 2016 году она была подготовлена. Ее одобрили и региональные депутаты, и межведомственная комиссия по БДД, и общественный совет министерства промышленности и транспорта. Сейчас, с принятием правительственной стратегии, появилась надежда, что этот документ наконец-то будет активно внедряться.

Концепция подразумевает, что в первую очередь необходимы организационные действия, которые требуют нормативного оформления на федеральном уровне. Например, нужно определить всех, от кого зависит безопасность дорожного движения (в концепции они обозначены как участники системы БДД). С кем сегодня работают в этой сфере власть и ГИБДД? С небольшим количеством автопредприятий, органами государственного надзора.

Мы же насчитали 18 групп! Туда входят и транспортно-экспедиторские, и страховые, и дорожные компании, учебные заведения по подготовке водителей, предприятия техосмотра, техобслуживания и ремонта автомобилей и т. д. Они должны получить четкий нормативный статус, который нужно внести в федеральный закон по БДД. В законе следует прописать не только их права и обязанности, но и механизм коммуникации друг с другом.

Главная проблема владельцев грузовых и пассажирских транспортных предприятий - острый дефицит водителей

Уже больше двадцати пяти лет страна работает в условиях рынка. А мы до сих пор на нормативном уровне не попытались классифицировать даже главного участника системы БДД - автотранспортные предприятия. Между тем проверяющие органы требуют от владельца транспорта исполнения большого перечня регламентов. И при этом финансовое положение предприятия должно быть таково, чтобы компания могла эти задачи выполнять. А если у нее нет на это средств? Следовательно, нельзя быть уверенным в том, что она работает по нормам. Поэтому надо изучить возможности владельцев транспорта. Например, на Западе мелкие компании объединены в СРО - и вот они-то как раз берут на себя взаимодействие с органами власти, обучение водителей. У нас этого пока нет и в помине. Я уже не говорю о предприятиях автомобильной инфраструктуры - в Хабаровском крае их больше двух тысяч. С ними никто не работает, они осуществляют свою деятельность по принципу "Рынок расставит все по своим местам и решит проблемы на принципах конкуренции".

Второй шаг - создание системы работы со всеми участниками, их обучение. Только с обученными людьми можно решать сложные задачи. Еще один нюанс - мы не умеем анализировать. В регионах есть центры безопасности дорожного движения. Но они не выполняют своей главной задачи - не ведут аналитическую работу. Рассматриваются лишь ДТП с пострадавшими, в Хабаровском крае их примерно две тысячи в год - четыре-шесть процентов общего количества происшествий. То есть мы просто не мониторим остальные места концентрации ДТП, не анализируем их. А еще есть нарушения правил дорожного движения (примерно 850 тысяч в год). Нужен разбор - почему они случились и что делать, чтобы больше их не было.

Необходимо ставить задачи всем участникам системы БДД, скажем, страховым компаниям. Есть же опыт других стран: нарушитель правил или платит страховку по повышенному тарифу или идет на переподготовку. У нас тариф меняется раз в год при оформлении очередного полиса ОСАГО, а должна быть мгновенная реакция страховой компании, на следующий день после ДТП или нарушения правил дорожного движения.

Или другой нюанс. Сейчас на всех пассажирских автобусах установили тахографы. Но никто не пользуется результатами их работы. У нас в стране в нормативных документах отсутствует понятие маршрутной карты, в которой четко расписан скоростной режим, указаны места повышенной опасности и концентрации ДТП, площадки и время остановок автотранспорта для отдыха водителей. Расшифрованные тахограммы должны соответствовать маршрутным картам. Именно с их помощью следует выстраивать профилактическую работу с водителем - создавать систему поощрений и наказаний.

Хорошая аналитика покажет сразу: главная проблема владельцев транспортных предприятий - острый дефицит водителей. По оценкам, только в Хабаровском крае в этой сфере сегодня не хватает около 400-500 профессионалов. Подготовка одного водителя стоит от 100 до 200 тысяч рублей. Нет таких денег у владельцев транспорта. И эту проблему необходимо решать с помощью государства.