Лукашенко не исключил создания министерства цифровой экономики

Желание держать равнение на современные модели экономического развития стимулирует Александра Лукашенко рассмотреть вопрос о создании министерства цифровой экономики. Об этом лидер страны заявил, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент дал понять, что инициативы и предложения о создании министерства цифровой экономики к нему поступают регулярно. И глава государства склоняется их поддержать. Тем более, что разработку декрета о цифровой экономике он назвал примером творческого подхода в своей работе.

Беларусь стала первой страной, рискнувшей и принявшей серьезные решения по развитию IT-технологий, цифровой экономики. Глава государства подчеркнул, что по прошествии короткого времени становится понятно - попали в точку, за этим будущее. "Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда", - считает президент.

Месяцем раньше в этом году один из руководителей министерства экономики Беларуси Анатолий Филонов сообщал местной печати, что в РБ планируется создать министерство промышленной политики.

На сегодняшний день в Союзном государстве уже насчитывается 24 министерства. По этому показателю страна является лидером среди ряда соседних государств, включая РФ. Опережает РБ и Казахстан, который входит вместе с ней, как и Россия, в Единое экономическое пространство.

