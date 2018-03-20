Лукашенко о БНР: Необходимо знать правду, но гордиться не стоит

Президент Беларуси не сомневается в целесообразности изучения собственной истории, в том числе и истории создания Белорусской Народной Республики. Знать об этих событиях полезно, резюмировал Александр Лукашенко, но добавил, что "гордиться теми событиями не стоит".

Эту тему белорусский лидер затронул сегодня во время встречи с творческой молодежью, передает БЕЛТА. Он обратил внимание, что те события до сих пор мало изучены, а существующая информация весьма противоречива. С одной стороны, создатели БНР хотели независимости для страны, с другой - были готовы просить помощи у кого угодно, чтобы потом снова оказаться под сапогом.

Президент подчеркнул, что образованные люди должны знать правду о тех событиях. "Это была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц" было множество.

Он сослался на исторические события в Германии прошлого столетия. "Они уничтожили миллионы ни в чем не повинных людей. Это был Холокост не только для евреев, но и для всего мира, особенно для нашего славянского", - сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание, что прошло время, и в Германии сегодня уже нет позитивных эмоций относительно того периода в жизни страны. "Они же не гордятся тем, что во времена Гитлера были построены шикарные автобаны, создана мощнейшая экономика, а белорусов, украинцев, русских, поляков сгоняли туда" для рабского труда, констатировал глава государства.

И в истории Беларуси, наверное, были определенные ошибки, считает Лукашенко. По его мнению, большевики были готовы предоставить стране определенную независимость и даже разрешили проводить национальный съезд, однако как только заметили, что на нем звучат призывы к расколу страны, они его разогнали. "Не потому что не хотели дать белорусам волю и свободу. Они испугались, что могут потерять Беларусь, и немцы или другие внешние враги будут под Смоленском, а то и под Москвой".

Вместе с тем, по мнению главы государства, решение создателей БНР просить помощь у Германии не могло обеспечить независимости Беларуси. "От одного сапога с востока побежали на запад под сапог кайзера. Можно это и так расценивать",- сказал Лукашенко. Страстное желание сделать Беларусь независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает к кому. Были и такие люди. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем", - считает президент.

В то же время Лукашенко дал понять, что он более чем кто-либо является сторонником суверенитета и независимости Беларуси. "Потому что это моя работа. Я как руководитель страны должен обеспечить ее суверенитет и безопасность", - подчеркнул он.

Касаясь празднования 100-летия БНР, глава государства признался, что он не против демонстраций и уличных шествий. Однако, убежден он, ни к чему хорошему они не приводят. "Не нужны нам сегодня эти уличные шествия. Не потому что я их боюсь. Пройдут по улице, по Минску - переживем. Но один раз, второй, третий раз, а потом будет, как двадцать лет тому назад", - подчеркнул президент. Во всех этих вопросах необходимо быть очень аккуратными еще и потому, что международная обстановка вокруг страны напряжена, считает Александр Лукашенко, назвав ее при этом "островком стабильности".

"Надо беречь то, что сегодня есть в стране. И не надо под видом БНР что-то ломать. Да, это было в нашей истории. И мы должны адекватно это оценивать: вот это - плохо, это - совсем плохо, это - надо понимать, а это - надо ценить", - резюмировал белорусский лидер.