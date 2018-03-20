Лукашенко отметил ответственную роль представителей творческих профессий

Особую ценность и эффективность от встреч с творческой молодежью Беларуси подчеркнул Александр Лукашенко. Они дают, по его словам, "возможность увидеть будущее государства. Вам его создавать, совершенствовать и оберегать", - заявил президент на встрече с творческой молодежью, которая проходила сегодня в Белорусском государственном молодежном театре. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отметив исключительность восприятия духовного мира личностью, президент признался, что, на его взгляд, "все, что связано с искусством, всегда субъективно, а творческие люди чувствительны и ранимы". Поэтому он доверительно признался участникам встречи, что чаще наблюдает за деятелями культуры со стороны "и не спешит давать им оценку".

Но при этом лидер страны уточнил, что это не значит, что он не ждет от представителей творческих профессий высоких результатов. "Ваша роль в жизни страны высока и ответственна. Может, даже больше, чем вы сами это осознаете", - отметил он.

Президент назвал сегодняшнюю встречу "уникальным событием", так как с молодыми творческими людьми, особенно в формате откровенного разговора, ему удается нечасто встречаться. И со стороны может показаться, что культуре и искусству государство уделяет меньше внимания, чем другим сферам деятельности. Лукашенко с этим категорически не согласен. "Сразу скажу, это не так. Сделано для вас многое, а что касается того, чтобы человек мог творить, - для вас сделано все", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что у молодежи есть, где проявить себя и продемонстрировать свои способности, созданы президентские фонды для поддержки самых одаренных и талантливых. "Остальное - в ваших руках", - заметил он.

Лидер страны выразил уверенность, что устремлениями, мечтами и добрыми делами творческой молодежи Беларусь будет жить и завтра. Где бы они ни проявили себя - в литературе, академическом искусстве, кино, на телевидении, эстраде, в танце - они, по его убеждению, "будут дарить людям настроение, эмоционально обогащать их и, главное, формировать духовный каркас нации". По словам Лукашенко, "это достойный и ответственный путь - вести мир за собой, возвышая души и воспитывая в людях чувство прекрасного".

И "важно не свернуть на дорогу легкой славы и бездумного подражания", - предостерег собравшихся президент.

