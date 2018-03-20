Мэр французской столицы Анн Идальго, популярность которой пошатнулась среди парижан из-за постоянных наездов на автомобилистов, позволила себе сильный жест. Она объявила о намерении сделать общественный транспорт в Париже бесплатным к 2020 году, когда, заметим, истекает срок ее полномочий и пройдут новые муниципальные выборы.

"Вопрос бесплатного транспорта - один из ключевых для городской среды, где загрязняющий атмосферу автомобиль уже не занимает главное место", - заявила Идальго в публикации на страницах газеты деловых кругов "Эко" и уточнила, что на ближайшем совете муниципалитета предложит через пару месяцев приступить к изучению экономической модели, которая позволила бы все виды транспорта - а это метро, автобусы, трамваи и загородные электрички - перевести в разряд бесплатных. Конкретно этим должны будут заняться три ее заместителя, а также приглашенные эксперты - как местные, так и иностранцы.

Правда, при этом оговорилась, что на сегодня "ничего не говорит о том, что такой проект реален", и не покривила душой. Чтобы эту сказку превратить в быль, нужны немалые средства. Дело в том, что общественный транспорт Парижа не ограничивается городскими рамками, а охватывает весь столичный регион Иль-де-Франc.

Хотя Анн Идальго и имеет некоторое отношение к управлению общественным транспортом, этот вопрос остается в компетенции специальной региональной структуры "Мобилите Иль-де-Франс", у которой может быть свое мнение на этот счет.

Если учесть, что годовой бюджет общественного транспорта составляет 10 миллиардов евро, то для осуществления задумки Анн Идальго потребуется изыскать 2,8 миллиарда евро - именно такую сумму приносят пассажиры, приобретая обычные и проездные билеты. Заметим, что остальные две трети бюджета приходится на "транспортный налог" с предприятий и другие субсидии.

Во Франции есть около 20 городов, в основном средних, где бесплатный транспорт не миф, а реальность

Изыскать без малого три миллиарда евро - задача очень непростая, а привлечь к ее решению регион и его главу Валери Пекресс из правой партии "Республиканцы", которую больше заботит обновление подвижного состава и улучшение обслуживание людей, будет крайне проблематично.

А пока, понимая всю шаткость ее явно рассчитанного на электоральный эффект проекта, Анн Идальго пошла на более скромную и доступную меру. Речь идет о предоставлении бесплатного проезда на транспорте Парижа и его пригородов лицам старше 65 лет с ежемесячным доходом меньше 2,2 тысячи евро. Таких здесь насчитывается 200 тысяч, и они все - потенциальные избиратели.

Помимо этого, бесплатный проезд она намеревается ввести для 20 тысяч горожан с ограниченными возможностями.

В этом вполне "подъемном" варианте надо изыскать не миллиарды, а миллионы, а точнее 12 миллионов, которые из городской кассы придется перевести на счет выше упомянутой региональной структуры "Мобилите Иль-де-Франс".

Отметим, что во Франции есть около 20 городов, в основном средних, где бесплатный транспорт не миф, а реальность. Среди них - Компьень, Либурн, Дё-Севр.

А как у нас?

Москва уже много лет назад ввела бесплатный проезд для всех столичных пенсионеров, а также еще для 25 категорий льготников. Среди них, в частности, граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, родители инвалидов с детства в возрасте до 23 лет, почетные доноры СССР и России, дети из многодетных семей и один из их родителей, дети-сироты, опекуны, воспитывающие детей-сирот, и многие другие.

Для того чтобы бесплатно ездить на общественном транспорте, большинству категорий льготников необходимо оформить социальную карту москвича. Она не нужна, в частности, инвалидам и их сопровождающим и некоторым другим.

По данным департамента социальной защиты города, правом бесплатного проезда во всех видах общественного транспорта в российской столице пользуются порядка 3,8 млн человек, или каждый четвертый житель.

Кроме того, значительные льготы по оплате транспорта есть у школьников и студентов. Так, месячный проездной на метро для них стоит 380 рублей, в наземном транспорте - 250 рублей, такую же скидку с марта этого года получили и московские ординаторы.

Для сравнения: стоимость безлимитного проездного на 30 дней без льгот составляет 2075 рублей, на одни сутки - 218 рублей. Билет на одну поездку обходится в 55 рублей, по электронному кошельку "Тройка" - 36 рублей.

Подготовила Светлана Батова