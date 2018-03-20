Mercedes-Benz назвал российские цены на G63 AMG

Mercedes-Benz обнародовал российские цены на "заряженную версию" нового G-Class. Машина в модификации G63 AMG обойдется минимум в 12 миллионов 450 тысяч рублей. Это на 3,5 миллиона дороже, чем стоит Mercedes-Benz G500.

Под капотом G63 AMG стоит битурбированный двигатель V8 объемом 4 литра и мощностью 585 л. с. Фактически, тот же агрегат лежит в основе и "гражданской" версии G500, однако там он развивает лишь 422 "лошади". Также AMG-версия обладает 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач с собственными настройками и "настоящим" режимом механического переключений передач, когда АКПП нее переходит самостоятельно на следующую ступень. Также в активе G63 - адаптивные амортизаторы с настраиваемой жесткостью и "боевой" режим работы ездовой электроники Sport Plus.

Разгон до 100 км/ч у машины весом более 2,5 тонны занимает лишь 4,5 секунды.

В России версия G63, как и базовая G500, появится в июне текущего года, а вот новый "гелик" с дизельным мотором придется ждать до следующего года.