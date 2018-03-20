Минфин может разместить евробонды в евро и юанях

Минфин РФ рассматривает возможность в этом году разместить евробонды в евро и китайских юанях. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, чьи слова передает РИА Новости.

Единственный выпуск евробондов, номинированных в евро, Россия разместила в 2013 году на 750 миллионов евро. Евробонды в юанях наша страна пока не размещала. Ранее Минфин озвучивал планы разместить на внутреннем рынке такие бумаги на сумму, равную одному миллиарду долларов. Они были бы рассчитаны в основном на китайских инвесторов.

Ранее стало известно, что Минфин не планирует размещать новый выпуск евробондов в марте, но может сделать это в течение 2018 года.