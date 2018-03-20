На загородных трассах предложили увеличить разрешенную скорость движения

Максимально разрешенная правилами скорость движения по автомобильным дорогам вне пределов населенных пунктов вскоре может быть увеличена. С такой инициативой во вторник выступил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость - это важно", - приводит пресс-служба комитета слова Москвичева.

Помимо этого депутат призвал обратить внимание на инфраструктуру, которая помогала бы автомобилистам комфортнее чувствовать себя на дорогах. "Если бизнес средний и малый сегодня хочет вдоль дорог ставить свои стоянки, кемпинги и базы отдыха, то давайте сделаем согласование именно этих разгонных полос проще, как в МФЦ, чтобы годами мы не ходили согласовывать. Это нужно пользователям", - пояснил депутат.

По словам главы комитета, министерство транспорта в 2019 году может заложить в два раза больше средств на проект "Безопасные и качественные дороги", "чтобы на дорогах наших было освещение, пешеходные дорожки, переходы и все остальное".

Стоит отметить, что в последние годы все инициативы, как реализованные, так и еще обсуждаемые, наоборот предусматривали снижение нормативов разрешенной скорости.

С 15 июня 2017 года на части подмосковных магистралей максимально разрешенная скорость была снижена с 60 до 50 километров в час. Скоростной лимит изменили на тех участках автотрасс, где наиболее часто совершались наезды на пешеходов и выезды на встречную полосу, и где смертность в ДТП превысила 40 процентов.

Новый скоростной режим действует на десяти участках дорог Подмосковья, проходящих через 168 населенных пунктов.

Предлагалось также уменьшить ненаказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Речь идет о показателе, после превышения которого водителю можно выписывать штраф. Но эта идея пока не реализована.

Автоэксперты считают, что как от снижения, так и от увеличения скоростных лимитов ожидать положительного эффекта не стоит. Подобные мероприятия, по их словам, могут лишь незначительно сказаться на аварийности. Главную же роль в снижении числа ДТП специалисты отводят качественному обслуживанию и ремонту дорожного покрытия, установке разделителей на аварийно опасных участках, а также обустройству достаточного количества безопасных пешеходных переходов.