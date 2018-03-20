Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине

Народный депутат Украины Надежда Савченко считает нынешнюю власть в стране позорной.

Такое заявление одна из самых одиозных женщин-политиков Украины сделала в ходе судебного заседания по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"Я считаю эту власть позорной. Я публично заявляю, что презираю эту власть", - сказала Савченко, которую цитирует украинское издание "Вести".

Напомним, ранее Савченко была задержана при попытке пронести оружие в здание Верховной Рады. Прокуратура обвинила ее в подготовке теракта в здании парламента и внесла в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

Сама депутат опровергла обвинение в попытке организации нападения или переворота. В четверг, 22 марта, Верховная Рада может дать согласие на лишение ее депутатской неприкосновенности и арест.

На прошлой неделе Савченко заявила, что многие украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте в стране.