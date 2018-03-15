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15.03.2018 13:40
Рубрика: В мире

Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта

Текст: Петр Лихоманов
В Верховной Раде Украины генеральный прокурор Юрий Луценко официально выдвинул в адрес депутата Надежды Савченко обвинения в подготовке теракта и государственного переворота.
Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

"У следствия есть неопровержимые доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале Верховной Рады, минометами обрушив купол, и добивая народных депутатов автоматами", - заявил Луценко с парламентской трибуны.

По словам Луценко, в самое ближайшее время в парламент будет внесено представление на снятие с героя Украины Савченко депутатской неприкосновенности, а также на ее последующий арест.

Пользователи соцсетей учат Надежду Савченко выходить из запоя

Между тем сама Савченко 15 марта вернулась в Киев из заграничной командировки и сделала ряд резонансных заявлений перед журналистами. В частности, она заявила, что лично видела как нынешний спикер парламента Андрей Парубий заводил снайперов в здание гостиницы "Украина", откуда велся огонь по протестующим в феврале 2014 года, а также обвинила Луценко в сокрытии этих преступлений.

"Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", - заявила она на импровизированном брифинге у дверей Верховной Рады.

Более того, Савченко не отрицала, что мысль о смене власти посещает ее так же, как и большинство граждан страны.

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал майдан? Кто не думал взорвать Банковую (администрация президента Украины - Прим. "РГ") или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда такая мысль является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98 процентов украинцев помогли бы Рубану разгружать оружие", - сказала Савченко.

Савченко предрекла большую войну и передел границ

Напомним, обвинения в преступлениях против государства были выдвинуты против  Савченко в связи с так называемым "делом Рубана". Речь идет об аресте 9 марта волонтера и общественного деятеля Владимира Рубана, якобы перевозившего с неконтролируемых Киевом территорий Донбасса оружие для совершения государственного переворота. Однако, версия прокуратуры и Службы безопасности  Украины отрицается как самим Рубаном - он говорит о масштабной провокации украинских спецслужб, так и независимыми журналистами-расследователями, пришедшими после изучения всех доказательств к выводу, что громкая кампания по поиску заговорщиков нужна Порошенко для масштабных репрессий против политических противников в преддверии президентских выборов.

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