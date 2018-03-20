Наша спецтехника пользуется спросом за рубежом

Состояние и перспективы развития производства спецтехники в РФ не в последнюю очередь зависит от действия регуляторов рынка. Его участники опасаются, что усиление давления на производителей дорожно-строительной и специальной техники неизбежно замедлит дальнейшее восстановление рынка.

Сейчас в стране насчитывается 500 заводов - производителей специализированной техники, расположенных в 63 субъектах РФ. Их суммарный экспорт составляет более 26 миллиардов рублей ежегодно. При этом меры господдержки поставок российской техники на экспорт, среди которых помощь при регистрации на внешних рынках интеллектуальной собственности, при сертификации и транспортировке продукции, а также страхование экспорта через механизмы Российского экспортного центра, призваны увеличить достигнутые показатели. Как отмечает замдиректора Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш" Денис Максимкин, сегодня инвестиции в российскую технику становятся все более стабильными, особенно с учетом того, как за последние несколько лет изменялись цены на российскую и импортируемую спецтехнику. "Цены на отечественную спецтехнику росли в пределах индекса цен производителей, даже меньшими темпами. При этом импортная техника, даже та, что стоила дешевле, стала стоить дороже", - констатирует он.

По данным комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники, в 2017 году продажи дорожно-строительной и спецтехники в России выросли на 49 процентов. Наибольшая динамика роста отмечается в сегменте производства самосвалов с жесткой рамой, далее следуют производители колесных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков.

Как рассказал председатель комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), генеральный директор Volvo CE Russia Андрей Комов: "Летом прошлого года наш комитет дал прогноз роста рынка к концу 2017 г. в пределах 50 процентов при отсутствии внешних и внутренних потрясений. Глядя на итоги 2017 года, можно утверждать, что точность такого прогноза оказалась очень высокой. Тем не менее рост продаж на внушительные 49 процентов может ввести в заблуждение, если рассматривать этот показатель изолированно. Поэтому при оценке объема рынка правильнее было бы отталкиваться от его докризисного уровня", - считает эксперт.

По его словам, рынок 2017 года оказался на 42 процента меньше рынка 2013 года. А чтобы полностью восстановиться, необходим рост еще на 50 процентов. "И то, за какой срок мы вернемся к докризисным показателям, не в последнюю очередь зависит от регулирующего воздействия на рынок. Если связанные с ним инициативы по увеличению давления на производителей дорожно-строительной и спецтехники воплотятся в реальность, дальнейшее восстановление рынка неизбежно замедлится", - подчеркивает представитель АЕБ.

В 2017 году продажи дорожно-строительной и коммунальной техники в России выросли на 49 процентов

Очевидно, не в последнюю очередь стремясь купировать подобную угрозу, Минпромторг России предложил запустить механизм льготного кредитования на покупку сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, с марта этого года правила предоставления субсидий вступили в силу. Как сообщают в ведомстве, согласно условиям программы, конечному потребителю могут быть предоставлены кредиты на покупку специализированной техники по ставке не более 5 процентов годовых. Действие программы льготного кредитования распространяется на кредиты, выданные в рублях с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более пяти лет. При этом техника должна быть новой и выпущенной в обращение на территории РФ не ранее года, предшествовавшего году ее продажи. В федеральном бюджете на этот год на субсидирование таких кредитов предусмотрено 2 миллиарда рублей. По подсчетам минпромторга, программа позволит реализовать не менее 4 тысяч единиц спецтехники.

Однако завершение крупных строительных проектов, в частности Крымского моста, окончание подготовки к ЧМ по футболу, а также закрытие крупных контрактов на поставку техники с ведущими заказчиками страны, будет способствовать замедлению роста, опасаются отраслевые специалисты. Но в то же время наблюдаемый рост урожая зерна обещает сформировать новые опорные точки роста для отрасли в сегменте производства и модернизации парка сельхозтехники. "По итогам развития рынков отдельных видов специализированной техники в 2017 году мы планируем увеличить долю специализированной сельскохозяйственной техники до 56 процентов от объема внутреннего рынка. Еще недавно, в 2013 году, она составляла 24 процента", - отметил замдиректора "Росспецмаша".

По его словам, в остальных сегментах динамика не такая положительная, в основном это связано с тем, что предприятия находятся на начальном этапе развития либо переходят на модернизированные производственные мощности. Кроме того, в пищевом машиностроении, производстве строительно-дорожной техники, прицепов и полуприцепов меры господдержки только начинают действовать. Однако участники рынка надеются, что в ближайшие 2-3 года и здесь значительно увеличится доля российских предприятий.

"На сегодня очень эффективно зарекомендовала себя такая мера господдержки, как субсидия производителям сельхозтехники. Она предлагается производителям машин, чтобы те могли предоставить скидку на реализуемую продукцию. Наблюдаемый сегодня большой рост урожая зерна, который происходит в нашей стране, в том числе связан и с тем, что мы модернизируем парк и аграрии убирают урожай на современной высокопроизводительной технике. У нас хорошие прогнозы по развитию экспорта российской спецтехники в связи с принятием распоряжения правительства "О стратегии развития экспорта до 2025 года", - рассказал Денис Максимкин.

По прогнозам ассоциации, экспорт в ближайшей перспективе может вырасти более чем втрое. Среди основных импортеров российской продукции - традиционно страны СНГ, ЕС. Так, например, только в минувшем году в Словакию экспорт вырос в 3 раза, в Венгрию и Польшу - в 2 раза, в Болгарию - на 59 процентов. Но в 2017 году также выделяются Монголия, Китай и Канада. В Монголию, например, экспорт вырос в 6,5 раза, в Канаду - втрое.

Кроме того, перспективы роста отрасли связаны с общим трендом на локализацию производства, реализацией заявленных планов в энергетической сфере, развитием рынка логистики проектных грузов. Так, производители специализированной техники на ближайший период способны обеспечить стабильный и долгосрочный заказ на перевозку крупногабаритных грузов. Последний фактор будет наращивать свое влияние по мере развития электроэнергетики, проектов в нефтегазовой отрасли, добыче полезных ископаемых. Это такие проекты, как Ямал-СПГ, "Арктик СПГ 2", которые связаны с проектами строительства перерабатывающих и энергетических мощностей на Севморпути. На Дальнем Востоке сегодня также активно развиваются целые кластеры. Речь не только об Амурском ГПЗ, но и проектах на территориях опережающего развития, создании портовых мощностей и мощностей по переработке рыбы.