Патриарх Кирилл осенью посетит Беларусь

Визит Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь запланирован на 13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Патриаршего Экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла.

Осенью 2018 года, по словам митрополита Павла, в Беларуси планируется провести заседание Священного синода Русской православной церкви. Решение об этом уже принято патриархом Кириллом.

"Намечено проведение заседания Священного синода в Республике Беларусь, ожидается приезд Святейшего патриарха, постоянных и временных членов синода 13 октября нынешнего года", - сказал журналистам митрополит Павел.

И хоть, по его словам, план предстоящих мероприятий пока не утвержден, но заседание Священного синода в Минске уже запланировано - на 15 октября.

Корреспондент "Российская газета" дозвонилась до пресс-службы Патриарха. Ее глава, священник Александр Волков, подтвердил, что визит святейшего патриарха Кирилла в Беларусь состоится, и он, действительно, запланирован на 13 октября.