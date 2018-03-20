Перевозчики приобретают в лизинг новые отечественные машины

Доля лизинга в продажах грузовых автомобилей достигла 64 процентов за девять месяцев 2017 года (53 процента за 2016 год), посчитали в "Эксперт РА".

Госпрограммы по субсидированию продаж грузовиков позволили, по расчетам агентства, дополнительно сдать в лизинг около 6 тысяч единиц. Это 17 процентов всех переданных в лизинг грузовиков за три квартала 2017 года. В то же время легковой автолизинг, оставшись без поддержки минпромторга, оказался менее востребован, его доля в продажах упала до 6,2 процента (8 процентов в 2016-м).

За январь - сентябрь 2017 года в структуре легкового автолизинга 76 процентов занимали легковые автомобили (PC), 24 процента - легкий коммерческий транспорт (LCV). Средняя стоимость ТС, переданного в лизинг, в третьем квартале здесь не изменилась и составила около 1,8 миллиона рублей. А в сегменте грузового транспорта доля крупнотоннажной техники (свыше 16 тонн) выросла с 31 до 34 процентов. Средняя стоимость предмета лизинга выросла с 4 до 4,6 миллиона рублей. Более дорогая техника стала популярна с увеличением во второй половине года субсидий по грузовому автотранспорту и спецтехнике с 10 до 12,5 процента от стоимости.

Программы господдержки автолизинга действуют на лизинговом рынке с 2015 года. Они оказывают существенную поддержку автосегменту в периоды падения продаж. "В 2017 году около 20 процентов нового бизнеса с автомобилями было сформировано благодаря госпрограммам, которые позволили большему числу представителей малого и среднего бизнеса воспользоваться услугами лизинговых компаний", - рассказала ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Балясова. В целом объем лизингового бизнеса с малым и средним бизнесом за 2017 год увеличился на 52 процента, это основные потребители автолизинга. "У лизинговых компаний, специализирующихся на автолизинге, в среднем доля крупнейшего лизингополучателя не превышает 2 процентов портфеля, - отметила Балясова. - Для крупного бизнеса больше характерен спрос на авиатехнику, железнодорожные вагоны, специализированную технику. В портфелях с такими отраслями концентрация на крупнейшего клиента в среднем составляет 10-15 процентов".

Сами лизинговые компании подтверждают, что большая доля транспорта в 2017 году продавалась по госпрограммам. В "Балтийском лизинге", например, она составила 65,5 процента от общего числа сделок в сегменте грузовых машин. В "Альфа-Лизинге" - 39,7 процента от всех сделок с грузовыми и 41 процент от всех сделок с легковыми ТС. "Популярность льготного лизинга в сегменте грузовых авто увеличивается соразмерно спросу на эту продукцию, например, количество заявок на грузовые машины по некоторым маркам в наших базах данных выросло на 70 и более процентов", - рассказал руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании "Балтийский лизинг" Андрей Волков.

Помимо господдержки, транспортные сегменты лизинга поддерживает потребность компаний в регулярном обновлении автопарка. По словам экспертов, автопром сегодня развивается стремительно, новые машины и усовершенствованные версии старых выходят практически каждый год. "Владельцы бизнеса, где активно используются грузоперевозки, стараются регулярно приобретать новые машины, ведь чем лучше состояние автопарка, чем больше у него возможностей, тем меньше компания несет убытков при возможных поломках или нехватках мощностей", - отметил Андрей Волков.

Льготные программы распространяются на отечественные машины, поэтому они пользуются большим спросом

Как отмечают участники рынка, в результате кризиса 2014-2015 годов небольшие транспортные компании сократили планы по обновлению автопарка. Одновременно с этим произошла консолидация рынка перевозок: из-за ввода системы "Платон" и просрочек по кредитным платежам некоторые компании покинули рынок. "Их место заняли более крупные холдинги, которые используют новые автомобили для расширения автопарка и имеют регулярные инвестиционные планы по его обновлению, - говорит директор по продажам в Москве и Санкт-Петербурге ГК "Альфа-Лизинг" Александр Голанков. - Пересмотр в течение последних 12 месяцев ЦБ ключевой ставки, а также повышение конкуренции на лизинговом рынке стали стимулом для понижения ставки и условий аванса со стороны лизинговых компаний. Это позволило перевозчикам реализовать отложенный спрос по обновлению парка на более выгодных условиях".

Поскольку льготные программы минпромторга распространяются на отечественные машины, именно они пользуются большим спросом. "Если говорить о грузовом транспорте, больше всего договоров мы оформили на машины марок "КамАЗ", "ГАЗ", "УАЗ". В сегменте легковых авто лучше всего продавались "Lаda", а также собранные на российских заводах "Toyota" и "Kia", - рассказал Андрей Волков. Он добавил, что в лизинг в основном приобретают новые автомобили: из-за преференций от производителей, которые есть у лизинговых компаний, и отсутствия издержек, связанных с ремонтом машин.

Александр Голанков в сегменте новых грузовиков самой популярной маркой назвал "КамАЗ". Вторая по популярности марка грузовой техники - нидерландская DAF. По итогам продаж 2017 года в портфеле "Альфа-Лизинга" тягачи этой марки занимают 29 процентов от общего объема продаж. Менее популярны другие европейские марки - Mersedes-Benz (10 процентов), Volvo (6), Scania (2 процента).