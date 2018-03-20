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20.03.2018 21:55
Рубрика: Коммерческий транспорт

На своих колесах

Перевозчики приобретают в лизинг новые отечественные машины
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск №7521 (58)
Доля лизинга в продажах грузовых автомобилей достигла 64 процентов за девять месяцев 2017 года (53 процента за 2016 год), посчитали в "Эксперт РА".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Госпрограммы по субсидированию продаж грузовиков позволили, по расчетам агентства, дополнительно сдать в лизинг около 6 тысяч единиц. Это 17 процентов всех переданных в лизинг грузовиков за три квартала 2017 года. В то же время легковой автолизинг, оставшись без поддержки минпромторга, оказался менее востребован, его доля в продажах упала до 6,2 процента (8 процентов в 2016-м).

За январь - сентябрь 2017 года в структуре легкового автолизинга 76 процентов занимали легковые автомобили (PC), 24 процента - легкий коммерческий транспорт (LCV). Средняя стоимость ТС, переданного в лизинг, в третьем квартале здесь не изменилась и составила около 1,8 миллиона рублей. А в сегменте грузового транспорта доля крупнотоннажной техники (свыше 16 тонн) выросла с 31 до 34 процентов. Средняя стоимость предмета лизинга выросла с 4 до 4,6 миллиона рублей. Более дорогая техника стала популярна с увеличением во второй половине года субсидий по грузовому автотранспорту и спецтехнике с 10 до 12,5 процента от стоимости.

Программы господдержки автолизинга действуют на лизинговом рынке с 2015 года. Они оказывают существенную поддержку автосегменту в периоды падения продаж. "В 2017 году около 20 процентов нового бизнеса с автомобилями было сформировано благодаря госпрограммам, которые позволили большему числу представителей малого и среднего бизнеса воспользоваться услугами лизинговых компаний", - рассказала ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Балясова. В целом объем лизингового бизнеса с малым и средним бизнесом за 2017 год увеличился на 52 процента, это основные потребители автолизинга. "У лизинговых компаний, специализирующихся на автолизинге, в среднем доля крупнейшего лизингополучателя не превышает 2 процентов портфеля, - отметила Балясова. - Для крупного бизнеса больше характерен спрос на авиатехнику, железнодорожные вагоны, специализированную технику. В портфелях с такими отраслями концентрация на крупнейшего клиента в среднем составляет 10-15 процентов".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Сами лизинговые компании подтверждают, что большая доля транспорта в 2017 году продавалась по госпрограммам. В "Балтийском лизинге", например, она составила 65,5 процента от общего числа сделок в сегменте грузовых машин. В "Альфа-Лизинге" - 39,7 процента от всех сделок с грузовыми и 41 процент от всех сделок с легковыми ТС. "Популярность льготного лизинга в сегменте грузовых авто увеличивается соразмерно спросу на эту продукцию, например, количество заявок на грузовые машины по некоторым маркам в наших базах данных выросло на 70 и более процентов", - рассказал руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании "Балтийский лизинг" Андрей Волков.

Помимо господдержки, транспортные сегменты лизинга поддерживает потребность компаний в регулярном обновлении автопарка. По словам экспертов, автопром сегодня развивается стремительно, новые машины и усовершенствованные версии старых выходят практически каждый год. "Владельцы бизнеса, где активно используются грузоперевозки, стараются регулярно приобретать новые машины, ведь чем лучше состояние автопарка, чем больше у него возможностей, тем меньше компания несет убытков при возможных поломках или нехватках мощностей", - отметил Андрей Волков.

Льготные программы распространяются на отечественные машины, поэтому они пользуются большим спросом

Как отмечают участники рынка, в результате кризиса 2014-2015 годов небольшие транспортные компании сократили планы по обновлению автопарка. Одновременно с этим произошла консолидация рынка перевозок: из-за ввода системы "Платон" и просрочек по кредитным платежам некоторые компании покинули рынок. "Их место заняли более крупные холдинги, которые используют новые автомобили для расширения автопарка и имеют регулярные инвестиционные планы по его обновлению, - говорит директор по продажам в Москве и Санкт-Петербурге ГК "Альфа-Лизинг" Александр Голанков. - Пересмотр в течение последних 12 месяцев ЦБ ключевой ставки, а также повышение конкуренции на лизинговом рынке стали стимулом для понижения ставки и условий аванса со стороны лизинговых компаний. Это позволило перевозчикам реализовать отложенный спрос по обновлению парка на более выгодных условиях".

Фото: Пресс-служба компании "Русские автобусы - Группа ГАЗ"
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Поскольку льготные программы минпромторга распространяются на отечественные машины, именно они пользуются большим спросом. "Если говорить о грузовом транспорте, больше всего договоров мы оформили на машины марок "КамАЗ", "ГАЗ", "УАЗ". В сегменте легковых авто лучше всего продавались "Lаda", а также собранные на российских заводах "Toyota" и "Kia", - рассказал Андрей Волков. Он добавил, что в лизинг в основном приобретают новые автомобили: из-за преференций от производителей, которые есть у лизинговых компаний, и отсутствия издержек, связанных с ремонтом машин.

Александр Голанков в сегменте новых грузовиков самой популярной маркой назвал "КамАЗ". Вторая по популярности марка грузовой техники - нидерландская DAF. По итогам продаж 2017 года в портфеле "Альфа-Лизинга" тягачи этой марки занимают 29 процентов от общего объема продаж. Менее популярны другие европейские марки - Mersedes-Benz (10 процентов), Volvo (6), Scania (2 процента).

Инфографика: Антон Переплетчиков / Евгения Носкова
#коммерческий транспорт