Песков призвал не перевирать фразу Макаревича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание журналистов на точность цитирования лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

"Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно", - обратился Песков к представительнице СМИ, которая утверждала, что музыкант напрямую назвал россиян "злобными дебилами".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что такого рода обсуждения не в компетенции Кремля. "Это не наш вопрос", - заключил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала перестать оскорблять россиян. "Перестаньте нас оскорблять - права такого не имеете!", - написала Захарова в Facebook.