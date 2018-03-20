Почему Британия засекретила обстоятельства смерти соратника Березовского

В Британии стало недоброй традицией, что главными экспертами, обвинителями и источниками новостей о расследовании смертей осевших в Лондоне проворовавшихся российских бизнесменов и английских шпионов (кем и был работавший на англичан Сергей Скрипаль) становятся не представители Скотленд-Ярда, а политики и местные СМИ. С их подачи новости, сформированные по принципу "одна бабка сказала", превращаются в официальную точку зрения, обрастают небылицами и фантастическими подробностями. А полиция и спецслужбы как бы остаются в стороне - британские СМИ пестрят полученными из неназванных источников утечками, но достоверность этих сенсационных сведений остается на совести редакций. При этом официальные заявления Скотленд-Ярда, напротив, до зевоты сухи, незатейливы и малоинформативны. Более того, пока английские газеты и политики всех уровней обвиняют Россию в громких преступлениях, совершенных на Альбионе, британский суд, вместо того чтобы напомнить толпе "шерлоков холмсов" о существовании презумпции невиновности, "молчит в тряпочку", поставив тем самым под сомнение независимость и объективность этой ветви власти.

Не меньшим душком веет от действий британской короны, с маниакальным рвением накладывающей гриф "секретно" на все громкие инциденты, где фигурируют проворовавшиеся на родине россияне. Иными словами, оценить объективность доказательств, собранных полицией по делам об их смерти, невозможно ни на стадии расследования, ни в ходе судебного заседания, что лишний раз открывает простор для ничем не ограниченного полета фантазий местных журналистов. В вышедших на Альбионе газетных материалах о покушении на британского шпиона Сергея Скрипаля фигурирует столько способов, которыми якобы его отравили, что из них можно составить небольшое пособие по фейкам. Британские СМИ пишут и о подсыпанном в чемодан дочери Скрипаля нервно-паралитическом веществе, с которым она пересекла российскую и британскую границы, и о яде в системе вентиляции BMW, на котором перемещались по Лондону отец и дочь. И вся эта словно списанная из сценариев фильмов про Джеймса Бонда чушь публикуется со ссылкой на компетентные источники.

Кульминацией "черного британского юмора" может стать расследование смерти бывшего замдиректора авиакомпании "Аэрофлот" Николая Глушкова, найденного 13 марта мертвым в Лондоне (в марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима и выплате 7,4 миллиарда рублей, украденных им с помощью мошеннических схем со счетов авиакомпании. - прим. "РГ"). Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда по итогам предварительного расследования пришло к двум публично озвученным выводам. Первый - о том, что между смертью Глушкова и покушением на агента британских спецслужб Сергеем Скрипалем нет связи. Второй вывод заключался в том, что причиной смерти Глушкова стало "сдавливание шеи". Причем первоначально полиция расследовала этот случай как самоубийство: друзья рассказывали, что у беглого российского бизнесмена была депрессия. Из-за финансовых проблем он переехал из центра Лондона в так называемый иммигрантский "корейский квартал" на юго-западе британской столицы. Но к 16 марта Скотленд-Ярд внезапно прозрел и стал расследовать дело Глушкова как убийство. Не последнюю роль в этом прозрении сыграли политики, разглядевшие в смерти бизнесмена "российский след". Недаром сразу после смерти Глушкова осевшие в Лондоне россияне, которых на родине обвиняют в серьезных финансовых преступлениях, немедленно объявили о страхе за свою жизнь, недвусмысленно намекнув властям, что не прочь заполучить охрану за счет британского бюджета.

Как сообщила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, Москва ранее направляла Лондону "тонны документов" с просьбой предоставить информацию, почему громкие инциденты, подобные смерти Бориса Березовского (2013 год), бизнесмена Александра Перепеличного (2012 год), Александра Литвиненко (2006 год), были засекречены. Но каждый раз получала ответ, что "это вопрос национальной безопасности".

Посольство России в Лондоне официально обратилось в Форин-офис с просьбой об информации, как идет расследование смерти Глушкова и в чем состояли причины его смерти. Но, по словам посла России в Британии Александра Яковенко, "никакого ответа нет, британцы уходят даже от общения на эту тему". Откровенное нежелание властей Альбиона проводить прозрачное расследование ни в отношении смерти бывшего руководителя "Аэрофлота", ни по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери сопровождается масштабными утечками в СМИ, якобы добытых журналистами обстоятельств этих громких преступлений. Так Independent утверждала, что Глушков был демонстративно задушен собачьим поводком, но при этом нигде не упоминалось о наличии у него собаки или подтверждении этих сведений со стороны полиции. К тому же в последние годы "российский магнат", как величает Глушкова пресса на Альбионе, жил скромно - подтверждением этому стал его старый, позеленевший от времени Land Rover, который эвакуировал Скотленд-Ярд.

Но для чего официальный Лондон засекретил "собачий поводок" и прочие обстоятельства дела Глушкова, как, собственно, и множество других деталей, связанных с загадочными смертями скрывавших на Альбионе от российского правосудия наших бывших соотечественников? Зачем, говоря по-русски, наводить тень на плетень, отказываясь даже от формального сотрудничества с российскими правоохранительными органами и дипломатическим ведомством РФ? Свою версию ответа на эти вопросы дала британская Times. Издание считает, что Лондону следует использовать ситуацию с Глушковым и Скрипалем, чтобы принять свой вариант закона Магницкого, сделать его более жестким и расширенным, включив в санкционный список тех российских бизнесменов, кто не критикует российского президента.

В свою очередь министерство иностранных дел России убеждено: раздутая британскими СМИ в лучших традициях шпиономании шумиха вокруг загадочного отравления Сергея Скрипаля и его дочери должна "направить в нужное русло ход дискуссий предстоящего 22-23 марта заседания Евросовета, где изначально предполагалось сфокусировать внимание на обсуждении ситуации в британско-еэсовских переговорах". Иными словами, наложенный британцами на все расследования гриф секретности помогает Лондону водить за нос пока еще своих партнеров по Евросоюзу, предоставив им фейковые результаты проводимых Скотленд-Ярдом расследований.

Официально

Призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к России доказать свою непричастность к отравлению британского агента Сергея Скрипаля прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил главе немецкого правительства о существовании презумпции невиновности и подчеркнул, что доказывать свои обвинения должна Британия, а не Россия. "Базисное понимание права, наверное, в первую очередь говорит об этой необходимости", - объяснил Песков.