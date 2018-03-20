Появились новые сведения о состоянии актера Федора Добронравова

Появилась новая информация о состоянии 56-летнего советского, российского актера и продюсера Федора Добронравова, о госпитализации которого стало известно 18 марта.

Как передает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на представителя артиста Ирину Сойкину, специалисты расценивают состояние Добронравова как стабильное.

"Состояние стабильное, он находится в клинике на обследовании", - цитирует Сойкину агентство.

Ранее сообщалось о причинах госпитализации актера: по словам художественного руководителя Московского театра сатиры, где работает Добронравов, Александра Ширвиндта, "у Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства". Как уверил Ширвиндт, "никакой паники нет".

Тем не менее как минимум один спектакль с участием Добронравова пришлось отменить.

Федор Добронравов родился в 1961 году в Таганроге, в семье строителя и работницы хлебозавода. Занимался спортом, мечтал стать клоуном. В рамках чего дважды поступал в цирковое училище, но безрезультатно.

В кино дебютировал с ленты "Русской регтайм" 1993 года.

Снимался в сериалах "Сваты", "Тайны дворцовых переворотов", "Братья Карамазовы", "Марш .Турецкого", картинах "День радио", "Изображая жертву", "Копейка", "Девушка с косой".