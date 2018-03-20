Природный газ теснит бензин и дизельное топливо

Активное внедрение ГМТ в коммерческом транспорте наблюдается уже около четырех лет, не стал исключением и минувший год. По данным минэнерго, объем реализации природного газа как моторного топлива в прошлом году возрос на 12 процентов и достиг 600 миллионов кубометров. Этому способствуют, с одной стороны, экономические преимущества от использования природного газа, так как он более дешевый, чем бензин и дизель. С другой стороны, развитие рынка стимулируют меры господдержки. Уже не первый год действует ряд региональных госпрограмм по внедрению ГМТ в коммерческом транспорте. Ежегодно правительство РФ оказывает компаниям поддержку из федерального бюджета. Только в 2017 году на закупку техники для ЖКХ и автобусов было выделено почти 5 миллиардов рублей субсидий, благодаря чему компании приобрели около 3,5 тысячи транспортных средств. В 2016 году объем реализованного природного газа в качестве моторного топлива составлял 535 миллионов кубометров, на закупки газомоторной техники из федерального бюджета выделялось чуть более 2,8 миллиарда рублей субсидий, с их использованием было реализовано около 1,5 тысячи ТС.
"Рост показателей очевиден и, на наш взгляд, сделан существенный шаг вперед", - констатирует операционный директор "Исузу Рус" Игорь Давыдов. Эксперты уверены, что сегмент газомоторного топлива в коммерческом транспорте ждет стабильное развитие благодаря таким преимуществам, как бюджетная стоимость по сравнению с электрической и гибридной техникой, а также доступность и простота технологий, отсутствие ограничений по работе в различных климатических условиях. Поскольку ужесточение конкуренции в транспортной сфере и повышение цен на дизтопливо сокращают маржинальность перевозчиков, то, по словам руководителя направления продаж техники на газомоторном топливе "Скания-Русь" Ивана Папазова, переход на ГМТ позволит сохранить прибыльность на приемлемом уровне.
Поэтому можно ожидать дальнейшего увеличения доли газомоторной техники. "Здесь основным фактором заинтересованности является экономическая выгода. Доля расходов на топливо в структуре эксплуатационных затрат коммерческого транспорта достигает 30 процентов, а переход на газомоторное топливо способен на половину снизить эти расходы и соответственно увеличить прибыльность перевозчика", - отмечает Иван Папазов.
В 2017 году были внесены изменения в правила предоставления федеральных субсидий на производство автомобилей, работающих на газовом топливе, напомнил заместитель начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Амирагян. В перечень субсидируемых производств было включено производство легковых автомобилей с размером субсидии 280 тысяч рублей на одно ТС. Такая мера позволит снизить цену на ГМТ-легковушки и увеличить их привлекательность для населения.
В конце 2016 года и в 2017 году на российском рынке были представлены новые модели отечественных автомобилей на КПГ. Среди них - Газон Next CNG и Lada Vesta CNG. По словам эксперта, перспективы роста потребления ГМТ в России зависят от нескольких основных факторов - развития заправочной инфраструктуры (АГНКС), снижения стоимости газовых автомобилей, наличия качественного и доступного сервиса автомобилей на КПГ. "Необходимо обеспечить приемлемый уровень развития по этим направлениям, чтобы обеспечить экономическую эффективность перехода с бензина и дизтоплива на ГМТ. Сейчас есть случаи, когда при разнице в цене на КПГ и дизтопливо в 3 раза владельцам автопарков невыгодно переходить на газовое топливо из-за наличия большого количества затрат при таком переходе (высокая стоимость новых автомобилей, отсутствие стимулов к экономии). В связи с этим необходимо стимулировать спрос на автомобили на ГМТ за счет различных финансовых инструментов", - считает представитель АЦ.
Одним из важных стимулов более широкого использования ГМТ коммерческими структурами является доступность заправочной инфраструктуры. Сегодня ее развитием преимущественно занимается "Газпром", а также "Роснефть". Минэнерго России ожидает, что количество АГНКС в стране вырастет до 700-750 единиц к 2020 году, то есть практически удвоится. Как отмечает операционный директор "Исузу Рус", до недавнего времени серьезным препятствием для развития было отсутствие инфраструктуры газонаполнительных станций, но сейчас в этой области проведена большая работа, количество станций возросло и продолжает увеличиваться: "На наш взгляд, в области развития инфраструктуры газонаполнительных станций достигнуто значительное улучшение. Так, если в 2000 году, по данным минэнерго, в России их было 174, то к началу 2018 года уже 354 объектов. Причем, если еще 4-5 лет назад количество новых станций, вводимых за год, исчислялось единицами, то в 2016 году появилось сразу 44 станции, в 2017 году - 36, в 2018 году должно открыться еще 67 объектов. Такая динамика, без сомнения, будет способствовать росту спроса на автомобили с газовыми двигателями".
"И все же ускорить процесс строительства АГНКС можно было за счет привлечения частных инвесторов, однако низкий спрос на ГМТ делает эту сферу малопривлекательной. Несмотря на ускорение динамики в масштабах страны, проблема создания инфраструктуры заправочных станций решается достаточно медленно", - отмечает представитель "Скания-Русь". Главный вопрос здесь - это отсутствие АГНКС на первой линии транспортных коридоров, что неприемлемо для крупных транспортных компаний. К примеру, на трассе Москва-Санкт-Петербург холостой пробег для заправки в Твери и Великом Новгороде на "круг" достигает 80 километров, что увеличивает затраты перевозчика. "При выборе автомобиля на КПГ потребитель учитывает наличие заправочных станций и их плотность. При низкой плотности АГНКС существенно увеличиваются непроизводственные пробеги автомобилей, что снижает возможный выигрыш за счет разницы в цене на топливо. Также большое значение имеет наличие сервисных центров и цена комплектующих газобаллонного оборудования", - подчеркивает Амирагян.
Еще одним фактором сдерживания служит развитие других видов альтернативного транспорта. По словам представителя АЦ, сейчас на российском рынке практически не представлены электрокары в сегменте коммерческого транспорта, официально продается одна модель. Поэтому говорить о конкуренции ГМТ и электричества пока не приходится. Коммерческий транспорт на ГМТ имеет явные преимущества перед электрокарами, которые заключаются в большем пробеге на одной заправке, а также более развитой сети заправок. Однако если говорить об общественном транспорте, то электробусы в будущем могут выиграть конкуренцию у автобусов на ГМТ ввиду их большей экологичности и лояльного отношения со стороны населения. И все же, уверен Игорь Давыдов, пока на массовом рынке гораздо больше перспектив у автомобилей на ГМТ. Один из главных недостатков электромобилей - высокая стоимость аккумуляторов, при этом менять их нужно достаточно часто (примерно через каждые 100-170 тысяч километров пробега). На каждую подзарядку требуется по несколько часов, что тоже неудобно.