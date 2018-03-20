Природный газ теснит бензин и дизельное топливо

Реализация программы внедрения в РФ газомоторного топлива (ГМТ) в коммерческом транспорте показала свою результативность. Эксперты не видят серьезных угроз для развития этого сегмента. Рынок вполне жизнеспособен и будет развиваться, так как в этом заинтересованы все участники: предприятия, применяющие технику, государство, производители транспортных средств и поставщики газа.

Активное внедрение ГМТ в коммерческом транспорте наблюдается уже около четырех лет, не стал исключением и минувший год. По данным минэнерго, объем реализации природного газа как моторного топлива в прошлом году возрос на 12 процентов и достиг 600 миллионов кубометров. Этому способствуют, с одной стороны, экономические преимущества от использования природного газа, так как он более дешевый, чем бензин и дизель. С другой стороны, развитие рынка стимулируют меры господдержки. Уже не первый год действует ряд региональных госпрограмм по внедрению ГМТ в коммерческом транспорте. Ежегодно правительство РФ оказывает компаниям поддержку из федерального бюджета. Только в 2017 году на закупку техники для ЖКХ и автобусов было выделено почти 5 миллиардов рублей субсидий, благодаря чему компании приобрели около 3,5 тысячи транспортных средств. В 2016 году объем реализованного природного газа в качестве моторного топлива составлял 535 миллионов кубометров, на закупки газомоторной техники из федерального бюджета выделялось чуть более 2,8 миллиарда рублей субсидий, с их использованием было реализовано около 1,5 тысячи ТС.

"Рост показателей очевиден и, на наш взгляд, сделан существенный шаг вперед", - констатирует операционный директор "Исузу Рус" Игорь Давыдов. Эксперты уверены, что сегмент газомоторного топлива в коммерческом транспорте ждет стабильное развитие благодаря таким преимуществам, как бюджетная стоимость по сравнению с электрической и гибридной техникой, а также доступность и простота технологий, отсутствие ограничений по работе в различных климатических условиях. Поскольку ужесточение конкуренции в транспортной сфере и повышение цен на дизтопливо сокращают маржинальность перевозчиков, то, по словам руководителя направления продаж техники на газомоторном топливе "Скания-Русь" Ивана Папазова, переход на ГМТ позволит сохранить прибыльность на приемлемом уровне.

В 2017 году на закупку газовой техники для ЖКХ и автобусов было выделено почти 5 миллиардов рублей

Поэтому можно ожидать дальнейшего увеличения доли газомоторной техники. "Здесь основным фактором заинтересованности является экономическая выгода. Доля расходов на топливо в структуре эксплуатационных затрат коммерческого транспорта достигает 30 процентов, а переход на газомоторное топливо способен на половину снизить эти расходы и соответственно увеличить прибыльность перевозчика", - отмечает Иван Папазов.

В 2017 году были внесены изменения в правила предоставления федеральных субсидий на производство автомобилей, работающих на газовом топливе, напомнил заместитель начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Амирагян. В перечень субсидируемых производств было включено производство легковых автомобилей с размером субсидии 280 тысяч рублей на одно ТС. Такая мера позволит снизить цену на ГМТ-легковушки и увеличить их привлекательность для населения.

В конце 2016 года и в 2017 году на российском рынке были представлены новые модели отечественных автомобилей на КПГ. Среди них - Газон Next CNG и Lada Vesta CNG. По словам эксперта, перспективы роста потребления ГМТ в России зависят от нескольких основных факторов - развития заправочной инфраструктуры (АГНКС), снижения стоимости газовых автомобилей, наличия качественного и доступного сервиса автомобилей на КПГ. "Необходимо обеспечить приемлемый уровень развития по этим направлениям, чтобы обеспечить экономическую эффективность перехода с бензина и дизтоплива на ГМТ. Сейчас есть случаи, когда при разнице в цене на КПГ и дизтопливо в 3 раза владельцам автопарков невыгодно переходить на газовое топливо из-за наличия большого количества затрат при таком переходе (высокая стоимость новых автомобилей, отсутствие стимулов к экономии). В связи с этим необходимо стимулировать спрос на автомобили на ГМТ за счет различных финансовых инструментов", - считает представитель АЦ.

На трассе Москва-Санкт-Петербург холостой пробег для заправки газом достигает 80 километров, что увеличивает затраты перевозчика

Одним из важных стимулов более широкого использования ГМТ коммерческими структурами является доступность заправочной инфраструктуры. Сегодня ее развитием преимущественно занимается "Газпром", а также "Роснефть". Минэнерго России ожидает, что количество АГНКС в стране вырастет до 700-750 единиц к 2020 году, то есть практически удвоится. Как отмечает операционный директор "Исузу Рус", до недавнего времени серьезным препятствием для развития было отсутствие инфраструктуры газонаполнительных станций, но сейчас в этой области проведена большая работа, количество станций возросло и продолжает увеличиваться: "На наш взгляд, в области развития инфраструктуры газонаполнительных станций достигнуто значительное улучшение. Так, если в 2000 году, по данным минэнерго, в России их было 174, то к началу 2018 года уже 354 объектов. Причем, если еще 4-5 лет назад количество новых станций, вводимых за год, исчислялось единицами, то в 2016 году появилось сразу 44 станции, в 2017 году - 36, в 2018 году должно открыться еще 67 объектов. Такая динамика, без сомнения, будет способствовать росту спроса на автомобили с газовыми двигателями".

600 миллионов кубометров природного газа использовано в прошлом году в качестве моторного топлива

"И все же ускорить процесс строительства АГНКС можно было за счет привлечения частных инвесторов, однако низкий спрос на ГМТ делает эту сферу малопривлекательной. Несмотря на ускорение динамики в масштабах страны, проблема создания инфраструктуры заправочных станций решается достаточно медленно", - отмечает представитель "Скания-Русь". Главный вопрос здесь - это отсутствие АГНКС на первой линии транспортных коридоров, что неприемлемо для крупных транспортных компаний. К примеру, на трассе Москва-Санкт-Петербург холостой пробег для заправки в Твери и Великом Новгороде на "круг" достигает 80 километров, что увеличивает затраты перевозчика. "При выборе автомобиля на КПГ потребитель учитывает наличие заправочных станций и их плотность. При низкой плотности АГНКС существенно увеличиваются непроизводственные пробеги автомобилей, что снижает возможный выигрыш за счет разницы в цене на топливо. Также большое значение имеет наличие сервисных центров и цена комплектующих газобаллонного оборудования", - подчеркивает Амирагян.

Еще одним фактором сдерживания служит развитие других видов альтернативного транспорта. По словам представителя АЦ, сейчас на российском рынке практически не представлены электрокары в сегменте коммерческого транспорта, официально продается одна модель. Поэтому говорить о конкуренции ГМТ и электричества пока не приходится. Коммерческий транспорт на ГМТ имеет явные преимущества перед электрокарами, которые заключаются в большем пробеге на одной заправке, а также более развитой сети заправок. Однако если говорить об общественном транспорте, то электробусы в будущем могут выиграть конкуренцию у автобусов на ГМТ ввиду их большей экологичности и лояльного отношения со стороны населения. И все же, уверен Игорь Давыдов, пока на массовом рынке гораздо больше перспектив у автомобилей на ГМТ. Один из главных недостатков электромобилей - высокая стоимость аккумуляторов, при этом менять их нужно достаточно часто (примерно через каждые 100-170 тысяч километров пробега). На каждую подзарядку требуется по несколько часов, что тоже неудобно.