Продажи грузовиков увеличиваются благодаря отложенному спросу

Рынок среднетоннажных и крупнотоннажных транспортных средств продолжает рост после падения в 2015-2016 годах, лучшие показатели у крупнотоннажной техники.

Как сообщил "РГ" представитель аналитического агентства "АВТОСТАТ" Азат Тимерханов, в 2017 году рынок среднетоннажных грузовых автомобилей вырос на 13 процентов, до 19,6 тысячи единиц, а рынок крупнотоннажных грузовиков на 68 процентов, до 60,6 тысячи. Объемы производства также выросли, по данным Росстата, в 2017 году было выпущено 162 тысячи грузовиков, что на 18,2 процента выше показателя годичной давности. В Группе ГАЗ отмечают хорошую динамику и на рынке строительной, полноприводной большегрузной техники. Рост рынка в этих сегментах в 2017 году составил от 20 до 30 процентов. Эксперты связывают рост рынка грузовых автомобилей с отложенным спросом.

Как рассказал "РГ" Игорь Давыдов, операционный директор компании "Исузу Рус", показал серьезный прирост и импорт новых грузовиков. По данным ФТС, он составил 56 процентов по итогам года. "Автопроизводители почувствовали высокий спрос на новую технику, который иностранные бренды, не имеющие в России производственных площадок, стремились реализовать за счет импорта, - объясняет Игорь Давыдов. - В 2018 году эта тенденция сохранится, однако в долгосрочной перспективе по мере роста объемов российского производства грузовиков импорт пойдет на спад".

В целом рынок продолжает восстанавливаться, и хорошие показатели роста демонстрируют сегменты, которые сильнее всего "прогнулись" во время падения. Как пояснил Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России, сейчас активными покупателями грузовиков являются транспортные компании, которые в период спада рынка приостановили обновление автопарков.

Еще один тренд, позитивно влияющий на рост рынка, - расширение собственных автопарков транспортных компаний. "Ранее транспортные компании предпочитали работать с ИП, так как платили им наличными или с использованием нелегальных схем, - говорит Анна Качурец, сооснователь и гендиректор GroozGo. - С ужесточением законодательства работать таким образом становится невозможно. Клиенты не спешат поднимать ставки, а платить подрядчикам приходится, выплачивая все налоги. В итоге, чтобы удержать цену для клиента и конкурировать с другими игроками, транспортные компании вкладываются в собственные автопарки".

Активными покупателями грузовиков являются компании, которые в кризис остановили обновление автопарков

Переход на Евро-5 с 1 января 2018 года также оказал влияние на рынок. "Это законодательное изменение вызвало колебания в структуре спроса: многие компании предпочли обновить свои автопарки в конце 2017 года, а в первом квартале 2018 года наблюдается некоторая инерция спроса, - отмечает Игорь Давыдов. - Мы полагаем, что активность покупателей восстановится в 3 и 4 кварталах".

Эксперты прогнозируют дальнейшее позитивное развитие рынка. "В перспективе ближайших лет рынок продолжит восстанавливаться, доля среднетоннажных автомобилей будет постепенно прирастать, однако лидерство останется за тяжелыми грузовиками, - прогнозирует Игорь Давыдов. - И это несмотря на то, что здесь существуют не только позитивные, но и негативные, тормозящие рынок тенденции".

Что же это? "Существенное снижение среднегодовой численности работников, занятых в обрабатывающей промышленности и строительстве, свидетельствует о процессе стагнации в экономике и, как следствие, будет препятствовать росту продаж автомобилей, - объясняет Азат Тимерханов. - Определенное негативное влияние на рынок будет оказывать и ощутимый рост цены дизтоплива".

А среди положительных тенденций нельзя не отметить программы господдержки, стимулирующие приобретение новой техники, обновление автопарков и углубление локализации производства. "В 2017 году благодаря реализованным мерам господдержки удалось предотвратить критический сценарий падения рынка коммерческого транспорта, - поделились в Группе ГАЗ. - В первую очередь это программы обновления парка колесных ТС, льготного лизинга, субсидирования закупок автотранспорта, работающего на ГМТ. Эти программы позволяют увеличить спрос и стимулируют выбытие из эксплуатации старой техники, не соответствующей современным стандартам безопасности и экологии. Сохранение комплекса этих мер в полном объеме важно для поддержания в 2018 году той позитивной динамики, которая наметилась в 2017 году.

Однако не все эксперты отводят мерам господдержки ключевое значение. "Безусловно, эти меры играют большую роль и поддерживают рынок, однако они не являются единственным драйвером отрасли, - заявил Игорь Давыдов. - Сегмент коммерческого транспорта конкурентен, здесь есть спрос, есть качественное предложение, рынок постепенно восстанавливается после кризиса. В связи с этим можно говорить, что в случае сокращения объемов господдержки возвращения в кризисное состояние не произойдет".