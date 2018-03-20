Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле награды призерам и победителям XII зимних Паралимпийских игр, которые прошли с 9 по 18 марта.

Глава государства во время церемонии награждения заверил, что власти продолжат отстаивать интересы не употреблявших допинг российских атлетов.

"Конечно, мы продолжим отстаивать спортивную честь России и всех наших "чистых" атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов, делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта", - подчеркнул Путин.

Кроме того, он заверил, что РФ проведет соревнования для паралимпийцев, не допущенных до Игр в Пхенчхане.

"И мы сделаем все, что поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В том числе, проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом и, конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане", - сказал глава государства.