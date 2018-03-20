Столичная полиция задержала угонщиков, специализировавшихся на кражах автомобилей "Тойота".

Высокие технологии позволяют не только угнать машину, но и раскрыть угон. Фото: РИА Новости

В межмуниципальный отдел МВД России Коммунарский поступило сообщение о хищении автомобиля "Тойота Королла" в поселке Сосенское. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Московской области сотрудниками московского уголовного розыска и 2-го спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве машина была обнаружена. За сухими словами сводки осталась красивая операция по раскрытию этого угона. Сначала сотрудники 2-го спецбата по камерам установили, куда отправился автомобиль. По дороге преступники сменили номера, но эта хитрость не осталась незамеченной. Благодаря камерам удалось установить район, в котором машина скрылась уже с новыми номерами. Позже в этом районе нашли и саму машину. Об этом сообщили в МУР, а за машиной было установлено наблюдение.

Несколько раз преступники подходили к машине. Через четыре дня они очистили ее от снега, а потом решили перегнать в свой отстойник. Причем впереди шла машина сопровождения "Рено". Это делается для того, чтобы перед постом машина сопровождения нарушила правила, привлекая к себе внимание, а угнанный автомобиль спокойно миновал бы сотрудников ГИБДД. Но не в этот раз. Обе машины инспекторы сопроводили до места базирования преступников и там уже задержали угонщиков.

За рулем иномарки находился 41-летний приезжий, на автомашине "Рено" его сопровождал 40-летний житель ближнего зарубежья.

Там же были обнаружены еще две "Короллы", угнанные ранее.

Машина сопровождения привлекает к себе внимание, а угнанный автомобиль проезжает незамеченным

Следствием возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бойцы комбата Сергея Кобозева только за прошлый год обнаружили 357 автомобилей, находящихся в розыске. А всего 2-й спецбат задержал 778 граждан, подозреваемых в преступлениях. Для такого подразделения, как батальон, это абсолютный рекорд. Впрочем, этот батальон дорожно-патрульной службы - единственный в стране. Своего рода спецназ ДПС. Он не привязан к определенной территории и работает по всей Москве. Его сотрудники не выезжают на оформление аварий. Конечно, они привлекают водителей за административные нарушения. Но основной упор делается на борьбу с криминалом. И, судя по статистике, довольно успешно.

Справка "рг"

ГАИ посчитала машины

Каждый год количество транспорта в стране увеличивается на 2-2,5 миллиона. Большая часть - легковой транспорт. Это следует из анализа деятельности регистрационных подразделений, который провела Госавтоинспекция.

Сегодня в ГИБДД зарегистрировано более 46,8 миллиона легковых автомобилей, более 6,4 миллиона грузовиков, 895,5 тысячи автобусов, 2,3 миллиона мотоциклов и более 3,2 миллиона прицепов и полуприцепов. За последние 10 лет количество зарегистрированного транспорта выросло с 34 миллионов до 59,7 миллиона машин.

Всего за 2017 год в подразделениях ГИБДД было проведено более 11 миллионов регистрационных действий. Наиболее распространенным видом стало изменение регистрационных данных, связанных с изменением сведений о собственнике. Заявления о проведении этого действия содержатся в 60 процентах всех обращений граждан в регистрационные подразделения ГИБДД. Это говорит о том, что растет число продаж именно старых автомобилей.

Напомним, что эта процедура включает в себя два действия, которые раньше в ГИБДД проводились раздельно. А именно, постановка на учет и снятие с него. Это позволило значительно снизить количество обращений граждан.

Также снизилось и среднее время, затрачиваемое на регистрацию. Оно сократилось на 15 минут и составляет теперь около 45 минут.

ГИБДД напоминает, что любой желающий может оценить работу подразделений ГИБДД на сайте www.vashkontrol.ru.