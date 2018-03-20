Появилось фото с места аварии с автобусом под Воронежем

Воронежская полиция опубликовала фото с места столкновения международного автобуса с грузовиком. В аварии погибли два человека, еще восемь пострадали.

Напомним, столкновение произошло в 08.40 на 673 километре федеральной трассы М-4 на районе райцентра Павловск. По свидетельству очевидцев, водитель автобуса Москва-Ереван поздно заметил легковой автомобиль, остановившийся впереди для поворота налево. Пытаясь уйти от столкновения, автобус выехал на встречную полосу, где врезался в шедшую навстречу фуру.

Погиб водитель грузовика и один из пассажиров автобуса. Еще восемь пассажиров получили травмы. На месте аварии работает следственно-оперативная группа МВД, сотрудники Следственного комитета и инспекторы ГИБДД. Движение по М-4 на север затруднено.