Появилось фото с места аварии с автобусом под Воронежем

Новости

Все пострадавшие в ДТП под Воронежем оказались гражданами Армении 13:39
Иорданский король позвонил Путину с поздравлениями 13:38
Эрдоган обвинил США в поставках оружия сирийским террористам 13:30
В Кремле не считают недружественным отсутствие поздравлений от Трампа 13:30
Петербургский музей "Спас на Крови" запустил экскурсии для слепых 13:26
Польские националисты сожгли портреты Бандеры и украинские флаги 13:26
В Кремле не будут участвовать в обсуждении скандала с Макаревичем 13:24
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней 13:21
В центре Кишинева прогремел взрыв: есть погибшие 13:15
В Москве в апреле пройдет общегородской весенний месячник 13:10
На юге Киргизии появилась аллея "Российской газеты" 13:10
В Заполярье пятилетняя девочка погибла в ДТП с 11 машинами 13:08
Песков призвал не перевирать фразу Макаревича 13:06
БГУ привезет на Петербургскую техническую ярмарку 30 новинок 13:04
Пропавший 4 года назад малайзийский Boeing "нашелся" на картах Google 13:04
В Петербурге завели дело на стрелявшего в полицейских водителя 13:03
Песков призвал ждать от Лондона доказательств по делу Скрипаля 13:00
В Ленобласти завели дело на банду похитителей людей 12:48
На покупку квартиры в Москве понадобится больше 9 лет 12:46
В Перми изъяли 9000 бутылок поддельного коньяка и текилы 12:44
В Петербурге из-за гриппа школьные каникулы начнутся раньше 12:35
Минприроды одобрило четыре участка для поиска алмазов в Поморье 12:32
Красноярский край получит больше всего средств на повышение зарплат 12:30
В Татарстане в ДТП с маршруткой погибли два человека 12:29
Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось фото с места аварии с автобусом под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Воронежская полиция опубликовала фото с места столкновения международного автобуса с грузовиком. В аварии погибли два человека, еще восемь пострадали.

Фото: ГИБДД Свердловской области
Под Екатеринбургом в ДТП погибли двое мужчин

Напомним, столкновение произошло в 08.40 на 673 километре федеральной трассы М-4 на районе райцентра Павловск. По свидетельству очевидцев, водитель автобуса Москва-Ереван поздно заметил легковой автомобиль, остановившийся впереди для поворота налево. Пытаясь уйти от столкновения, автобус выехал на встречную полосу, где врезался в шедшую навстречу фуру.

Погиб водитель грузовика и один из пассажиров автобуса. Еще восемь пассажиров получили травмы. На месте аварии работает следственно-оперативная группа МВД, сотрудники Следственного комитета и инспекторы ГИБДД. Движение по М-4 на север затруднено.

Главное сегодня

Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах
Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ
Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру
Шувалов: Россия может "закрутить спираль" экономического роста
Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля