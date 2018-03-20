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20.03.2018 13:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собянин: За 7 лет в Москве отреставрировано 1 007 памятников культуры

Текст: Любовь Проценко

За последние семь лет в столице отреставрировано более тысячи объектов культурного наследия, сообщил сегодня на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин. "Это, пожалуй, самая масштабная программа за всю историю Москвы, и вряд ли есть аналоги в других странах. Помимо реставрации памятников проводится приведение в порядок общественного пространства вокруг этих памятников", - подчеркнул он.

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Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов уточнил, что с 2011 по 2017 годы в Москве с учетом принятых в первом квартале 2018 года число отреставрированных памятников увеличилось до 1007.

Среди самых заметных из них, приведенных в порядок лишь в 2017 году, - площадь Белорусского вокзала, куда вернулся на историческое место после 12-летней ссылки памятник Максиму Горькому в канун 150-летнего юбилея писателя. Вернули исторический облик и Пятницкой - первой из московских улиц. Комплексные работы, которые проводятся на целом ряде знаковых территорий столицы, - вообще отличительная черта этих семи лет. Прежде такого подхода в городе не было.

К примеру, территория ВДНХ стала даже самым крупным реставрационным проектом всей страны. "Из 49 памятников истории и культуры работы там уже ведутся на 43", - рассказал журналистам Алексей Емельянов. В частности, буквально на днях завершена реставрация павильона "Космос". Восстановлен не только его внешний облик, но и все инженерные коммуникации. В итоге павильон стал отапливаемым и пригодным для круглогодичного использования. Проводить выставки стало можно в любое время года, так как ценным музейным экспонатам холод больше не угрожает. Венчает же павильон, как и прежде, звезда-люстра с Троицкой башни Кремля.

Фото: Игорь Давыдов/ РГ
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Сняли также леса с бывшего павильона "Украина", где разместился теперь павильон "Земледелие", начали снимать их с павильона N 1. "Надеюсь, что основные работы в 2018-2019 годах на ВДНХ будут закончены", - сказал мэр.

Впереди - реставрация Северного речного вокзала. Заброшенный, он давно находится в аварийном состоянии. В прошлом году, вокзал, наконец, передали в собственность столице. "Сейчас уже готов проект его реставрации, и в этом году начнутся работы по восстановлению", - рассказал Алексей Емельянов. За три года, по его словам, они будут завершены.

Собянин подчеркнул: число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза - с 1 325 объектов в 2010 г. до 248 в 2017 г. (то есть с 39% до 6% соответственно).
 

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