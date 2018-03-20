Каждый день в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы происходят одна-две аварии. Мелкие, без жертв, но обросшие у водителей многочисленными байками. Чаще всего звучит рассказ, как перед человеком за рулем вдруг возникло привидение... И все - управление потеряно. "Без паники, - предупреждает корреспондентов "РГ" главный энергетик Лефортовской развязки ГБУ "Гормост" Илья Бавин. - Спустимся в подземелье, я вам все объясню".

Метров на 30 вниз лестница, в инженерную часть тоннеля. По идее, если где-то в Лефортове и промышляет полтергейст, то именно здесь. "Видите, тут светло, но иногда немножко жутковато", - интригует Бавин. Идем минут 15 по абсолютно пустым коридорам. И вдруг откуда-то издали - явственный мужской голос... "Да нет здесь привидений: я 15 лет тут работаю, - спустился сверху главный инженер участка Сергей Кулагин. - Не верите? Давайте камеры посмотрим!"

40 видеокамер в диспетчерском центре пишут день и ночь все происходящее в тоннеле. Пять дежурных регистраторов не пропускают ни пробок, ни пожаров, ни ДТП. "Зря все-таки наше сооружение "тоннелем смерти" прозвали, - говорит Кулагин. - Видите, рабочая обстановка, напряженное движение. Когда тоннель только открыли, в день случалось по 5-6 аварий. А сейчас максимум одна-две, да и они мелкие. Смертельных ДТП вообще давно нет". Ну, а как же быть с записями с водительских видеорегистраторов, которыми пестрит Интернет? Вот въезжает в тоннель груженая "Газель", и ни с того ни с сего врезается в стенку. Полуторку начинает крутить по всем трем полосам, в итоге - массовая авария... Запись древняя, но где все-таки логические объяснения? В соцсетях люди пишут: водитель, дескать, внезапно увидел призрак и просто растерялся...Бес, словом, попутал. "Бес ни при чем, скорость не надо превышать, - уверен Кулагин. - Почему произошла авария? Водитель разогнался, а поток перед ним, напротив, замедлился. Шофер заметил это слишком поздно. И куда здесь денешься? Остается "тормозить" в стену, вот машина и становится неуправляемой".

В аварии чаще попадают те, кто печатает WhatsApp-сообщения за рулем. Разбивают машины и другие нарушители: "шашечники", которые обожают вопреки ПДД перестраиваться из ряда в ряд. Чемпионы по авариям в тоннеле - таксисты, работающие по ночам: они засыпают за рулем, стремясь побольше заработать. Случается, что в панике путают педали и водители, склонные к клаустрофобии. "Но даже мелких аварий в Лефортовском тоннеле сейчас меньше, чем во всем городе, - говорит Кулагин.

Ну и какой тут "тоннель смерти"? "Я больше скажу, мы - тоннель жизни, - вспомнил недавний случай Илья Бавин. - Тут у одной пассажирки роды начались прямо в тоннеле. Водитель остановился, вызвал "скорую". Медики приехали, повезли в больницу, и прямо в пробке родился мальчик. Ему уже три года должно исполниться!".

И все же от стресса никто из автомобилистов не застрахован. Что же делать водителю в опасной ситуации в замкнутом пространстве тоннеля, когда еще и мобильник может не "ловить"? По бокам здесь расположены телефоны для вызова диспетчера: достаточно подойти и взять трубку, номер набирать не нужно. и помощь мгновенно придет. Сломалась машина? Диспетчер тут же даст сигнал службе эвакуации: спецавтомобиль вывезет "ласточку" из тоннеля бесплатно. А если пожар? Датчики мгновенно чувствуют дым, моментально срабатывает сигнализация. По громкой связи водителей и пассажиров пригласят к эвакуационным выходам, они подсвечены. У дверей нет ручек: наваливаешься - и сразу вход в спасительный отсек. "Были у нас пожары, отдельные машины иногда загорались, - поделился Илья Бавин. - И вот здесь, прямо у склиза, мы ждали наших погорельцев. Как могли успокаивали, даже чаю горячего наливали, прохладно тут. Мы же не привидения, встречаем с душой!".