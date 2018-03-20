В Калуге стартовало производство двух малотоннажных фургонов

Легкий коммерческий транспорт (LCV) очень популярен в России. Об этом свидетельствует неплохой прирост продаж по итогам 2017 года - 16,7 процента.

Кристоф Бержеран (на снимке в центре): Локальная сборка фургонов позволит повысить их популярность на российском рынке. Фото: Архив Группы PSA

На отечественном рынке представлен не один десяток моделей, некоторые из которых производятся внутри страны.

И их полку прибыло: в начале марта калужский завод "ПСМА Рус" открыл производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy. Этот шаг подтверждает намерения Группы PSA углублять локализацию в России. Сборка новых коммерческих фургонов дополнит производство текущих моделей Группы PSA: седанов Citroën C4 и Peugeot 408.

"Peugeot и Citroёn в сегменте LCV является высококонкурентным и наиболее прибыльным продуктом Группы PSA во всем мире. Мы уверены, что локальная сборка коммерческих фургонов позволит нашим маркам укрепить позиции на российском рынке", - заявил исполнительный вице-президент Группы PSA, главный управляющий директор по России и региону Евразия и СНГ Кристоф Бержеран.

Expert и Jumpy российской сборки будут представлены в двух вариантах длины: 4,95 и 5,3 метра и в двух вариантах полной массы: до 2,5 и более 3 тонн. Фургоны оснащаются дизельными двигателями объемом 1,6 литра с 5-ступенчатой "механикой" и двухлитровым, работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Мощность двигателей составляет 90 и 150 "лошадок" соответственно.

Базовые версии фургонов оснащаются всем необходимым оборудованием, способным обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности. Более того, в качестве штатного оборудования, "россияне" получили противотуманные фары, подогрев сидений, кондиционер, парковочные сенсоры и датчики дождя и света - это главные отличия от импортируемых версий.

Отдельно стоит отметить, что на базе фургонов будут создаваться различные виды трансформаций: грузопассажирские версии, рефрижераторы, бронированные автомобили инкассации, передвижные лаборатории, автомобили социальной и скорой медицинской помощи и т.п., что открывает для фургонов локальной сборки новые рынки сбыта.

А до конца первой половины 2018 года на заводе в Калуге начнется производство пассажирских автобусов Citroёn SpaceTourer и Peugeot Traveller, что также расширит предложение брендов Peugeot и Citroёn в сегменте коммерческих автомобилей.