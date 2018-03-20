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20.03.2018 12:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Щит и меч

Как чувствуют себя тульские предприятия ОПК
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Экономика Центрального округа №7520 (57)
В Туле осваивают новые образцы оружия для Российской армии и серийное производство на экспорт. Как чувствуют себя сегодня тульские заводы ОПК, выясняла корреспондент "РГ".
Фото: Сергей Киреев/ РГ Предприятиям оборонного комплекса приходится работать в условиях жесткого кадрового дефицита. Фото: Сергей Киреев/ РГ
Предприятиям оборонного комплекса приходится работать в условиях жесткого кадрового дефицита. Фото: Сергей Киреев/ РГ

Новинки для армии

В ближайшее время в войска начнут поступать уникальные двухсредные автоматы АДС. В Туле готовы приступить к серийному производству этого вида оружия. Автомат, рассказал корреспонденту "РГ" начальник отделения Центрального конструкторского бюро спортивного и охотничьего оружия (филиал тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП), входящего в холдинг "Высокоточное оружие") Юрий Амелин, способен одинаково хорошо стрелять как в воздухе, так и в воде - стоит лишь заменить магазин. В этом главное достоинство и уникальность АДС, аналогов которому нет в мире. После опытной эксплуатации АДС был доработан. К примеру, на старом образце при переходе "земля - вода" необходимо было снимать ряд деталей, и бойцу надо было их где-то у себя хранить. В новой версии АДС все регулировки несъемные. Заказали этот автомат представители различных силовых ведомств - и спецслужбы, и армия. Есть договоренность и о поставках АДС на экспорт.

А в самом КБП работают над новой версией управляемого снаряда "Краснополь" - видеозапись стрельбы этими лазерными ракетами, опубликованная на днях минобороны, обошла все интернет-сайты. Новая же модификация сможет поражать не только воздушные и наземные цели, но и "работать по спутникам".

О чем молчат пушки

В свое время в Туле в огромном количестве изготавливались скорострельные пушки, разработанные выдающимися конструкторами Аркадием Шипуновым и Василием Грязевым. Когда на тульском машзаводе сдавали месячный план, изделия даже не успевали вывозить для испытаний на полигон - опробовали тут же, на заводском дворе. Канонада гремела надо всем городом. Но туляки к этому были привычны, да и каждый понимал: это залог благополучия как работников оборонки, так и всего города. Когда в начале 90-х годов прошлого века пушки замолчали, тулякам пришлось туго.

- В 1991 году приходим на работу, и вдруг нам говорят: пушки больше не нужны, - вспоминает главный конструктор "Туламашзавода" Евгений Макарьев. - В этот период безвременья перебивались как могли. Хватались за все - делали угольные комбайны, изготавливали перфораторы для шахтеров. При этом боролись с конкурентами - китайцами, которые выпускали эти перфораторы в большом количестве. Швейные машинки пытались делать… К счастью, времена изменились.

Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org
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К слову, сам Василий Грязев, как рассказали в ЦКИБ СОО, стал заниматься стрелковым оружием с начала 1990-х годов. Тогда заказчиком было в основном МВД, оснащенное на тот момент армейским оружием.

- Мы четко понимаем, что армейское оружие и полицейское - это далеко не одно и то же. Вот и заняли эту нишу, - пояснил Юрий Амелин. - Разработали складной пистолет-пулемет, снайперские винтовки, самые легкие в мире автоматический гранатомет АГС-30 и боевой пистолет ГШ-18, не имеющий аналогов двухсредный автомат и многое другое.

Конструкторская мысль не останавливалась ни на мгновенье. Однако тот же АГС был принят на вооружение только десять лет спустя после разработки. Сегодня же, когда его разрешили продавать на экспорт, покупатели встают за ним в очередь.

Самые скорострельные в мире пушки были разработаны более полувека назад, но до сих пор им нет аналогов. Меняются носители, химия порохов, стал значительно лучше металл, но, как уверяют специалисты, "умнее" этой конструкции, которую изобрели Грязев с Шипуновым, уже, видимо, не будет. Они безотказны, как автомат Калашникова: малокалиберными пушками конструкции Грязева оснащена вся современная российская военная техника на земле, в небесах и на море.

Самые скорострельные в мире пушки были разработаны более полувека назад, но до сих пор им нет аналогов

- Когда конструктор создает пушку, он при этом высоко поднимает планку для разных отраслей промышленности, - уверяет начальник пушечного производства "Туламашзавода" Виктор Арефьев, проводя экскурсию по цеху. - Пушка - это ствол. А для того, чтобы она стреляла и попадала куда надо, нужна еще автоматика, которая размещается в "коробке". Заготовка этой "коробки" весит 130 килограммов, готовая деталь - 14. Наши деды и отцы приходили подростками на завод и до пенсии только и делали, что "уничтожали металл", поскольку все пушки того времени изготавливались из цельного куска. Когда началась эпоха Грязева и Шипунова - так мы называем период расцвета конструкторской мысли на предприятии - "коробку" стали гнуть из тонкого листа металла. Раньше одна деталь требовала 200 нормо-часов, а сейчас - 30. Вот вам экономия людских ресурсов и металла. Раньше семь цехов ее делали, сейчас два. И все это произошло исключительно за счет современного оборудования и повышения производительности труда.

Переход к станку

По итогам прошлого года индекс промышленного производства в Тульской области составил 105,6 процента. По словам губернатора Алексея Дюмина, основная заслуга в достижении этого результата принадлежит именно предприятиям оборонно-промышленного комплекса, существенно нарастившим объемы производства. К примеру, старейший оборонный завод России - Тульский оружейный (ТОЗ), несколько лет назад бывший на грани банкротства, сегодня показывает положительные финансовые результаты. За два с половиной года здесь освоили производство двух модификаций противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет". Уже в этом году на ТОЗе приступят к их серийному изготовлению. Впрочем, несмотря на появление новых цехов и современных технологий, процент износа основных фондов предприятия весьма существенен: постоянного обновления требует станочный парк, необходима реконструкции зданий и сооружений, задействованных в производстве. И на все нужны деньги.

Фото: Минобороны России
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На "Туламашзаводе" также освоили производство "Корнетов", но - экспортной модификации. Как рассказал директор Тульского машиностроительного завода Евгений Дронов, на предприятии в прошлом году окончательно решили задачу импортозамещения: полностью освоили инструментальное производство, и весь необходимый инструмент делают сами - больше не закупают за рубежом. Очередная задача - возрождение станкостроения, производство отечественных металлообрабатывающих станков. По словам директора, в марте первые два обрабатывающих центра - фрезерный и токарный - будут изготовлены. Это совместное производство: часть узлов делают в Белоруссии, часть - в Туле. Общая сборка происходит на базе Тульского машзавода.

Поскольку сегодня речь идет о диверсификации производства в пользу гражданского сектора, в ЦКИБ СОО планируют вернуться к спортивному и охотничьему оружию. Винтовка МЦ-116Р уже используется на спортивных соревнованиях. В планах - создание подразделения "биатлон". Разработаны винтовки под несколько калибров. Впрочем, и армию конструкторы стрелкового оружия не забывают. Так, создали новую снайперскую винтовку МЦ-116 с карбоновым стволом - она самая легкая из тех, где используются крупнокалиберные патроны.

Кадры решают все

Главная проблема предприятий ОПК - нехватка квалифицированных кадров.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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- Был период, когда молодежь от нас уходила, - рассказывает Евгений Макарьев. - Сейчас те же люди возвращаются. Но многим уже за пятьдесят, да и за время их вынужденного отсутствия изменились материалы, технологии... Все равно стараемся им не отказывать. Ведь сократилось и количество молодых специалистов - выпускников вузов. Когда мы учились, в Тульском госуниверситете было восемь групп "пушкарей" по 25 человек каждая. Сегодня - одна группа. Причем половина выпускников на оборонные заводы не пойдут: тот, кто разбирается в пушках, разберется с любой механикой.

Хотя, казалось бы, стартовые условия плохими назвать никак нельзя. Зарплата молодого специалиста на "Туламашзаводе" - около 30 тысяч рублей. Есть перспективы роста.

- Сегодня предприятие осваивает много новой военной техники. Современное серийное производство требует большего внимания, - поясняет Макарьев. - Стало больше изделий, они сложнее, а инженеров для их сопровождения - меньше.

Проблему на заводах пытаются решить с помощью активной профориентации, создания учебных классов для обучения и повышения квалификации рабочих специальностей, именных стипендий в вузах. Надеются, что это поможет.

Прямая речь

Евгений Дронов, директор "Туламашзавода":

- Санкции? Я вроде их не чувствую, завод - тоже. Мы постоянно осваиваем новые изделия. Основное наше направление - производство вооружений. Гособоронзаказ в этом году не уменьшился, поскольку мы взяли в работу еще одну ракету - "Корнет". Но у нас многономенклатурное предприятие. Мы занимались, занимаемся и будем заниматься производством гражданской продукции. Это сельхозтехника, дизельные двигатели, генераторные и нефтяные установки… Сейчас в общем объеме производства гражданская продукция занимает чуть больше 30 процентов. Задача - до 2020 года довести показатель до 50 процентов.

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