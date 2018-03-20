БГУ привезет на Петербургскую техническую ярмарку 30 новинок

Ученые Белорусского государственного университета представят свои разработки на Петербургской технической ярмарке. На этот раз в рамках XXIII Международной выставки-конгресса "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (HI-TECH’2018) БГУ покажет сразу около трех десятков новинок.

- В экспозицию БГУ вошли научные инновации из области приборостроения и производства пенополиуретанов, сельского хозяйства, фармацевтики, очистки воды, функциональных и композиционных покрытий, - сообщили в пресс-службе вуза.

В число экспонируемых разработок вошла, к примеру, компьютеризированная медицинская установка для проведения сеансов общей гипертермии "Птичь-М", с помощью которой лечат злокачественные опухоли. НИИ физико-химических проблем БГУ представит технологический процесс нанесения ультрачерных пленок на детали оптико-электронной аппаратуры изделий аэрокосмической техники, "Унитехпром БГУ" - инновационный цикл создания витаминных и минеральных комплексов для беременных и кормящих женщин.

Как уточнили в БГУ, большая часть разработок, которые белорусские ученые намерены продемонстрировать коллегам, будет принимать участие в конкурсе "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года" - на признание претендуют сразу 18 научных инноваций.