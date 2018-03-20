Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка

Из-под завалов обрушившегося дома в Мурманске спасли ребенка, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк. Его на носилках погрузили в микроавтобус медицины катастроф. Таким образом, спасены три человека. По предварительной информации, под обломками сейчас находятся еще двое, сообщил руководитель ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев.

- Четыре жильца остались в одной из заблокированных квартир, - уточнил он. Поисковые работы продолжаются.

Взрыв в доме №6, корпус 1, на улице Свердлова в Мурманске произошел сегодня вечером. В результате один человек погиб, число раненых уточняется. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Для жильцов уцелевших квартир подготовлены пункты обогрева и пункт временного размещения.

В Мурманске обрушился жилой дом - под завалами много людей. Мурманск, ул. Свердлова 6.к1 pic.twitter.com/JbuXqsVLbo — Forpostation (@jarlomagnus) March 20, 2018