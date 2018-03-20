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20.03.2018 18:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту взрыва газа в Мурманске возбудили дело

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

По факту взрыва бытового газа, который разрушил один из жилых домов на улице Свердлова, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Дом от газоснабжения отключен, - добавили в пресс-службе. - Ведутся работы по разборке завалов.

Один из пострадавших, оказавшихся под завалами, жив. Сотрудники экстренных служб извлекают его из-под обломков дома, сообщил в 18.30 очевидец корреспонденту "РГ" по телефону.

Во вторник в доме на улице Свердлова, 6, корпус 1, около 16.55 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи в одном из подъездов. Как сообщили в УМВД России по Мурманской области один человек погиб. По предварительной информации, под завалами находятся шесть человек.

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