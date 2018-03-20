При взрыве в Мурманске погиб один человек, пятеро под завалами

При взрыве газа в жилом доме на улице Свердлова погиб один человек. Об этолм корреспонденту "РГ" сообщил Никита Положнев, старший референт ОИОС УМВД России по Мурманской области.

- Есть и пострадавшие, их количество уточняется, - добавил он. По предварительной информации, речь идет о шести людях. Кроме того, еще пятеро остаются под завалами, отметили в оперативном штабе, созданном на месте ЧП.

Напомним, сегодня в 16.55 оперативному дежурному МЧС поступила информация о взрыве газа в мурманском жилом доме №6, корпус 1, на улице Свердлова. По сообщениям в соцсетях, из-под завалов извлечены женщина и девочка. Одного жильца насмерть придавило упавшей бетонной плитой. В региональном ГУ МЧС эту информацию пока не подтвердили.

В Мурманске обрушился жилой дом - под завалами много людей. Мурманск, ул. Свердлова 6.к1 pic.twitter.com/JbuXqsVLbo — Forpostation (@jarlomagnus) March 20, 2018