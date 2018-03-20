Между Петербургом и Хельсинки пустят беспилотные автомобили

Росавтодор приступил к подготовке автодорог для запуска движения беспилотных автомобилей.

В рамках реконструкции трассы "Скандинавия" от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией создается инфраструктура для движения беспилотных автомобилей, отметил глава ведомства Роман Старовойт. И наши коллеги на своей территории на трассе от российской границы до Хельсинки реализуют аналогичный проект, рассказал он.

Производители уверяют, что весной-летом этого года беспилотные автомобили появятся на этих участках дорог и на трассе рядом с Казанью. Очень активно общаемся с немецкими коллегами в части подготовки автотрасс к проезду беспилотных авто, добавил Старовойт. "И хочу вас заверить, российские дорожники ни на йоту не отстают от своих европейских коллег в этой части. В большей степени мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотный транспорт", - добавил он.