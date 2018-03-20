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20.03.2018 17:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге фестиваль "Мир искусства" посвятят Италии

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге 24-29 марта пройдет II международный фестиваль искусств "Мир искусства. Контрасты".
Фото: Предоставлено Санкт-Петербургским благотворительным фондом "Музыка и современность" Фото: Предоставлено Санкт-Петербургским благотворительным фондом "Музыка и современность"
Фото: Предоставлено Санкт-Петербургским благотворительным фондом "Музыка и современность"

Слово "контрасты" выбрано девизом форума не случайно: программы всех фестивальных концеров основаны на столкновениях и парадоксах. Предложенные публике сочинения представляют различные временные и стилевые полюса. Сочетание традиции и авангарда, считают устроители, позволит публике по-новому взглянуть на академическую музыку от эпохи барокко до наших дней.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Большинство фестивальных концертов связаны с темой взаимовлияния итальянской и русской культур. Это отчетливо прозвучит на торжественном открытии в Малом зале филармонии 26 марта, где публика услышит сочинения Фрескобальди, Респиги, Глинки, Рахманинова, Лютославского.

Концерт-закрытие состоится в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа 29 марта. В программе "Не тайный брак" будут представлены "Пульчинелла" Стравинского, концерт для домры с оркестром "Доменико Скарлатти" Рогалева, увертюра к опере "Тайный брак" Чимарозы. Произведения прозвучат в исполнении оркестра государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, дирижер Душан Вилич (Сербия).

А в Шереметевском дворце - Музее музыки 28 марта состоится концерт "Ближний круг", в котором прозвучат опусы современных композиторов России, Финляндии, США, Грузии и Армении. Итальянская тема будет представлена сочинениями Анны Фроловой, Давида Аладжяна и Рубена Агароняна. Откроет концерт скрипач из США Дан Ауэрбах. Шедевры Монтеверди, Каччини, Вивальди, Пуччини, Доницетти, Беллини, Римского-Корсакова прозвучат в исполнении Марины Воиновой, Юлии Лабинской и Дмитрия Гриниха (Москва).

Фото: Дарья Пичугина / театр "Приют комедианта"
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Особое место в программе фестиваля занимает презентация книги "Сонеты Микеланджело в переводе Вячеслава Иванова" в художественном оформлении Георгия, Александра и Валерия Трауготов. На фоне видеоряда работ знаменитого содружества петербургских художников "Г. А. В. Траугот" прозвучат сонеты Микеланджело, а также "Сюита на стихи Микеланджело" Шостаковича в исполнении артиста Музыкального театра "Зазеркалье", лауреата международных конкурсов Антона Андреева.

Выход книги "Сонеты Микеланджело в переводе Вячеслава Иванова" и ее презентация в рамках фестиваля обещает стать событием международного масштаба и послужить укреплению культурных связей Италии и России.

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