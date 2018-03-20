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20.03.2018 21:56
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

По капризному маршруту

Водители постигают азы мастерства на тренажерах
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Спецвыпуск №7521 (58)
В Петербурге водителей общественного транспорта обучают с помощью комплекса дополненной виртуальной реальности. Тренажер полностью имитирует кабину транспортного средства, окна которой - экраны компьютера.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Учебно-курсовой комбинат "Горэлектротранса" готовит вагоновожатых для городских трамваев: для них два года назад ученые из Казани разработали виртуальный тренажер, имитирующий реальные маршруты Северной столицы. Теперь такой же обучающий комплекс доступен и для будущих водителей троллейбусов.

Как рассказала "РГ" представитель "Горэлектротранса" Дарья Тимофеева, стоимость новой высокотехнологичной разработки - 7,48 миллиона рублей. Тренажер представляет собой кабину троллейбуса Тролза-5265: рулевая колонка, тумблеры, кресло водителя. Только вместо окон - жидкокристаллические экраны, а вместо колес - динамическая платформа. То есть водитель ощутит и пересечение трамвайных путей, и неровную дорогу, и столкновение с препятствием.

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Программный комплекс имитирует маршрут № 26 Станция метро "Московские ворота" - железнодорожная платформа Сортировочная. Доступен также "нулевой рейс" - с выездом с территории Троллейбусного парка № 1 и проездом по Ленинскому проспекту. При этом компьютер позволяет имитировать прогон машины в различных погодных условиях: в дождь, снег, гололед. Ситуации программирует преподаватель.

Инструктор может создать аварийную ситуацию на виртуальной "трассе" или поменять погодные условия

"Инструктор может создать экстренную ситуацию на виртуальной трассе, например, пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте, или автомобилистов, которые нарушают ПДД, - добавляет замдиректора УКК "Горэлектротранса" по обучению и повышению квалификации Станислав Денисенко. - Также можно изменить время суток - рассвет, день, закат, ночь".

Фото: depositphotos.com
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Использование нового тренажера - только часть обучающей программы УКК. Есть здесь и классы по изучению теории, и макеты для изучения, и настоящие машины, на которых будущие водители сначала проходят практику без пассажиров, а потом с наставником - на городских улицах. Но за рулем нового тренажера попробовать свои силы придется каждому курсанту, а их в масштабах Петербурга не так уж и мало. В прошлом году из классов УКК на городские улицы отправились 274 выпускника - примерно поровну водителей трамваев и троллейбусов. А всего с 2013 по 2017 год профессию водителя здесь получили 1310 человек - 540 шоферов троллейбусов и 770 вагоновожатых.

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