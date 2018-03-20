На жителя Крыма завели дело за участие в украинском батальоне

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении гражданина РФ, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Крымчанин уехал на Украину в декабре 2016 года и там стал членом вооруженного формирования "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Челебиджихана", дислоцированного в Херсонской области и известного своими незаконными действиями, в частности, участием в транспортной блокаде Крыма.

По версии следствия, крымчанин активно участвовал в боевых действиях для изменения основ конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. В отношении подозреваемого возбудили дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Если суд подтвердит выводы следователей, экстремисту грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

Напомним, год назад Армянский горсуд вынес приговор участнику того же крымскотатарского батальона гражданину Украины Сейт-Ибраиму Зайтуллаеву, который рассказал о подготовке в этом формировании радикальных исламистов к совершению терактов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу.