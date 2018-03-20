В мае откроется движение по Крымскому мосту через Керченский пролив для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Об этом сообщает Минтранс.

Строители Крымского моста планируют ввести в эксплуатацию его автодорожную часть со значительным опережением.

Минтранс предполагает поэтапно организовывать движение по новой трассе через Керченский пролив. Грузовой транспорт пустят по новому мосту в конце этого года.

При этом технологический и грузовой транспорт, обеспечивающий работу строителей железнодорожной части моста, сможет ездить по нему сразу после того, как откроется его автодорожная часть.