РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование

Совет Федерации призовет ООН, международные парламентские объединения и парламенты стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить действия официального Киева, не допустившего граждан РФ на избирательные участки на территории Украины для голосования на выборах президента России, которые прошли 18 марта, сообщает ТАСС.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств - участников ОБСЕ осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации и общепризнанные нормы и принципы международного права", - цитирует агентство проект заявления верхней палаты.

Сенаторы выражают возмущение действиями украинских властей, не обеспечивших гражданам России свободный доступ на избирательные участки, открытые в посольстве РФ в Киеве, генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Такие действия властей Украины являются грубейшим нарушением обязательств Украины по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, "а также попранием избирательных прав граждан Российской Федерации и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в том числе в Уставе ООН, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", отмечается в документе.

Ближайшее заседание Совета Федерации состоится в среду 21 марта. Как ранее сообщил журналистам председатель комитета по международным делам Константин Косачев, проект заявления может быть рассмотрен на этом заседании.