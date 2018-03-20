Новости

Шон Пенн написал дебютный роман 16:35
Появились новые сведения о состоянии актера Федора Добронравова 16:33
Сколько получат призеры школьных Олимпиад 16:31
Будущее "Рика и Морти" оказалось под вопросом 16:26
В Татарстане в багажнике машины нашли 16 килограммов наркотиков 16:25
В Китае нашли ликер 2000-летней выдержки 16:22
В московском метро пассажир устроил поножовщину 16:20
Президент Беларуси рассказал молодежи об отпуске и свободном времени 16:18
Сергей Лавров не заметил митинга японских националистов 16:15
"Десятый Доктор" Дэвид Теннант сыграет в новом комедийном сериале HBO 16:10
В Барнауле возбудили дело об избиении школьницы 16:09
Жителей Дона предупредили о снежном буране и урагане 16:07
В больнице Татарстана начали брать плату за "парковку" колясок 16:03
В школе в Мэриленде произошла стрельба 16:00
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии 16:00
Спецборт прибыл в Лондон за российскими дипломатами 15:59
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование 15:59
Начата работа над продолжением "Матрицы" 15:59
Вице-губернатор Севастополя подал в отставку 15:56
В Ульяновске во время операции женщине ввели токсин 15:55
Стоимость нефти превысила 67 долларов 15:51
На Житомирщине неонацисты разрушили памятник генералу Ватутину 15:50
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" отстрелялся в Балтийском море 15:50
В четырех муниципалитетах Дагестана введен режим КТО 15:48
Созданный сибирским подростком учебник по физике внедрят в школы 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 15:59
Рубрика: Власть

РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации призовет ООН, международные парламентские объединения и парламенты стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить действия официального Киева, не допустившего граждан РФ на избирательные участки на территории Украины для голосования на выборах президента России, которые прошли 18 марта, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости
ПА ОБСЕ призвала Киев обеспечить доступ граждан РФ к голосованию

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств - участников ОБСЕ осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации и общепризнанные нормы и принципы международного права", - цитирует агентство проект заявления верхней палаты.

Сенаторы выражают возмущение действиями украинских властей, не обеспечивших гражданам России свободный доступ на избирательные участки, открытые в посольстве РФ в Киеве, генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Такие действия властей Украины являются грубейшим нарушением обязательств Украины по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, "а также попранием избирательных прав граждан Российской Федерации и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в том числе в Уставе ООН, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", отмечается в документе.

Ближайшее заседание Совета Федерации состоится в среду 21 марта. Как ранее сообщил журналистам председатель комитета по международным делам Константин Косачев, проект заявления может быть рассмотрен на этом заседании.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней
В Кремле отметили "маниакальные желания" за океаном в отношении России
Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля