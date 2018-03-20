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20.03.2018 16:54
Рубрика: В мире

Рябков: Лондон все еще отказывается от диалога по делу Скрипаля

Текст: Станислав Хамдохов
Власти Великобритании до сих пор не предоставили России образцы вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вместо того, чтобы представить нам полные сведения, о каком веществе идет речь, передать нам его образец, пойти по пути двустороннего сотрудничества либо взаимодействия, согласно предписаниям девятой статьи Конвенции о запрещении химоружия, Великобритания выбрала иной путь", - сказал Рябков.

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По его словам, Лондон решил использовать экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для подкрепления своих обвинений в адрес России по делу Скрипаля.

"Через секретариат ОЗХО Великобритания пригласила к себе экспертов организации и теперь, видимо, ведет усиленную "обработку" этих экспертов, чтобы они в полном объеме сертифицировали уже заранее, как я понимаю, сформулированный вывод в подкрепление всех тех крайне безответственных обвинений, которые в последние дни мы слышим в свой адрес", - отметил Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

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4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Москва отрицает любые обвинения и безуспешно пытается добиться от Лондона предоставления каких-либо доказательств или доступа к Скрипалям.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, Россия уничтожила все запасы химического оружия. Он подчеркнул, что не Москва должна доказывать невиновность, а Великобритания - представить доказательства по делу Скрипаля.

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