Савченко обвинила Киев в "кровавой торговле" в Донбассе

Надежда Савченко обвинила киевские власти в "кровавой торговле" на войне в Донбассе, сообщает агентство ТАСС.

"С помощью моих контактов мне стала понятна вся природа кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны власти Украины",- подчеркнула она в ходе общения с журналистами.

Депутат Верховной рады указала на причастность Службы безопасности Украины к коррупции. По ее словам, преступные схемы затрагивают самые различные области - от поставок сигарет и до откатов при перевозке гуманитарных грузов украинским пленным.

Савченко подвергла резкой критике действующего президента Украины Петра Порошенко и местные спецслужбы. Она подчеркнула, что глава украинского государства "не предотвращает реальные теракты, а придумывает фейковые для удержания власти". К смоделированным происшествиям Надежда отнесла взрывы на складах с оружием. По ее мнению, инсценировки были сделаны для сокрытия недостачи оружия и боеприпасов.

"Когда есть реальные теракты, они никогда их не расследуют, так как не хотят выйти на самих себя", - сказала она.

Савченко резко отозвалась о работе своих коллег по парламенту. "Все, что происходит в Раде - это какой-то абсурд, - подчеркнула она. - Депутаты без образования голосуют за деньги. Законы, которые мы принимаем, сами себе противоречат. Постоянное переголосование. Вам разве не смешно? Вам не кажется, что политику на Украине превратили в цирк?"

Напомним, что 15 марта Генеральная прокуратура внесла в Раду представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и разрешение привлечь ее к уголовной ответственности. Заявлялось о наличии неопровержимых доказательств того, что Савченко "планировала, вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной рады". Впрочем, женщина отклонила все обвинения в свой адрес. "Если бы я что-то планировала, я бы это уже сделала", - подытожила она.