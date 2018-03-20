Шойгу заявил об изменении госпрограммы вооружения

Глава Минобороны напомнил, что Владимир Путин в Послании наметил важнейшие задачи, которые в предстоящие годы предстоит решать стране.
"Необходимо последовательно продолжить увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск", - разъяснил министр обороны России.
Кроме того, по словам Сергея Шойгу, самое пристальное внимание по-прежнему будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих. Не останется без внимания со стороны руководства военного ведомства и совершенствование системы военного образования, медицинского обслуживания, а также решение жилищного вопроса и повышение денежного довольствия военнослужащих и зарплаты гражданского персонала.
Министр заявил, что следует сделать всё, чтобы военная служба стала ещё более привлекательной и престижной.
"Чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди", - отметил Шойгу.
Глава военного ведомства поручил своим заместителям в срок до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения 2018-2027 года. Генеральному штабу Вооруженных сил РФ поручено обобщить все поступившие предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.
Напомним, в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новейших разработках российских ученых в оборонной отрасли. Глава государства представил несколько конкретных оружейных систем, а названия для некоторых из них Владимир Путин предложил придумать всем россиянам.