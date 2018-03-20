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20.03.2018 12:55
Рубрика: Власть

Шойгу заявил об изменении госпрограммы вооружения

Текст: Иван Петров
В соответствии поставленными президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию задачами будут изменены госпрограмма вооружения на 2018-2027 годы и план деятельности министерства обороны до 2020 года. Об этом министр обороны РФ генерал Сергей Шойгу сообщил во вторник на селекторном совещании военного ведомства. Он уточнил, что изменения понадобились "в целях безусловного выполнения поручений президента".

Глава Минобороны напомнил, что Владимир Путин в Послании наметил важнейшие задачи, которые в предстоящие годы предстоит решать стране.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Необходимо последовательно продолжить увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск", - разъяснил министр обороны России.

Кроме того, по словам Сергея Шойгу, самое пристальное внимание по-прежнему будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих. Не останется без внимания со стороны руководства военного ведомства и совершенствование системы военного образования, медицинского обслуживания, а также решение жилищного вопроса и повышение денежного довольствия военнослужащих и зарплаты гражданского персонала.

Министр заявил, что следует сделать всё, чтобы военная служба стала ещё более привлекательной и престижной.

"Чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди", - отметил Шойгу.

Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org
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Глава военного ведомства поручил своим заместителям в срок до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения 2018-2027 года. Генеральному штабу Вооруженных сил РФ поручено обобщить все поступившие предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.

Напомним, в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новейших разработках российских ученых в оборонной отрасли. Глава государства представил несколько конкретных оружейных систем, а названия для некоторых из них Владимир Путин предложил придумать всем россиянам. 

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