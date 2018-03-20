Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином

Ashes of Professor Stephen Hawking will be interred at Westminster Abbey near the graves of Sir Isaac Newton and Charles Darwin, says the Dean of Westminster https://t.co/e0WydFKbmk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 20 марта 2018 г.

Останки британского физика Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве - рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, передает BBC.

Церемония прощания с ученым согласно пожеланию его семьи состоится в Кембридже. 31 марта поминальная служба пройдет в университетской церкви Святой Марии неподалеку от Колледжа Гонвил и Киз, где Хокинг проработал более полувека. Затем в Тринити-Колледж состоится неофициальный прием.

- Он был неотъемлемой и заметной частью университета и города. Поэтому мы решили попрошаться с ним здесь, в городе, который он любил так сильно и который любил его, - говорится в заявлении детей Хокинга на сайте колледжа Гонвил и Киз. Здесь открыт прием соболезнований, свои записи оставили тысячи посетителей со всего света.

Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже. Большую часть жизни он был прикован к инвалидной коляске, более четверти века не мог говорить и пользовался синтезатором речи. Это не помешало Хокингу стать одним из наиболее заметных физиков-теоретиков современности. Он является одним из основоположников квантовой космологии и применения законов термодинамики к изучению черных дыр. В 1975 году ученый создал теорию о том, что черные дыры "испаряются". Это явление получило название излучение Хокинга.