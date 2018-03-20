Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп позитивно отозвался о телефонных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас был очень хороший разговор", - подчеркнул хозяин Белого дома в общении с представителями прессы. По словам Трампа, он поздравил Путина с победой на выборах.

"Разговор также касался того, что мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем", - сказал американский президент, не уточнив места и времени очередных контактов на высшем уровне. Как заметил руководитель США, он рассчитывает обсудить с российским президентом вопросы, касающиеся гонки вооружений, ситуацию в Сирии, на Украине и в КНДР.

В Кремле прокомментировали состоявшийся разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным: "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".