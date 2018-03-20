В 2017 году половина автомобилей продана в кредит

В прошлом году объемы выдачи автокредитов вернулись к значениям 2014 года. Вырос и средний их размер, правда, во многом из-за повышения стоимости авто - до 1,45 миллиона рублей в рамках госпрограммы льготного автокредитования.

Об этом свидетельствуют не только результаты исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), но и статистика автодилеров. "Доля кредитных сделок в портфеле компании в 2017 году составила 50,3 процента от розничных продаж новых авто и 36,9 процента от суммарных продаж, включая сделки с корпоративными клиентами", - рассказала "РГ" Ольга Бойко, директор филиала финансовых услуг компании "РОЛЬФ".

Многие автопроизводители и дилеры запускают собственные льготные кредитные программы

По ее словам, драйвером роста кредитного сегмента рынка стала госпрограмма, дающая покупателям возможность взять кредит на очень привлекательных условиях. Сейчас программа льготного кредитования свернута, но действуют программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", позволяющие получить прямую скидку в размере 10 процентов для определенных категорий покупателей при условии оформления кредита.

13 процентов составила доля кредитных сделок при реализации автомобилей с пробегом

Многие автопроизводители также запускают собственные льготные кредитные программы, и подобрать выгодное предложение можно практически на любую модель, представленную на рынке. "Тем не менее сейчас мы наблюдаем незначительное снижение доли продаж в кредит. По итогам двух месяцев года доля кредитных сделок в портфеле компании составила 48 процентов от розничных продаж новых авто", - говорит эксперт.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, кредитование начинает играть более заметную роль в продажах автомобилей с пробегом, поскольку банки существенно снизили ставки в этом сегменте. По итогам 2017 года доля кредитных сделок здесь составила 10,3 процента, в январе-феврале 2018-го - 13 процентов.

Говоря об основных тенденциях на рынке, эксперты отмечают, в 2018 году фактором поддержки кредитных продаж будут выступать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют определенной категории покупателей получить хорошую скидку, что повышает спрос.