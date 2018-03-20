Совсем скоро, с 1 июля 2018 года, в России станут обязательными электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). Такие записи в базе данных ГИБДД заменят действующие документы на привычных печатных бланках. Кроме РФ внедрение ЭПТС распространится на страны Евразийского экономического союза Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию.

Причин, по которым решено отказаться от бумажных носителей в пользу электронных, несколько. В обычном ПТС указан ограниченный перечень данных: краткие ведения о собственнике транспортного средства, ключевые номера по табличке с VIN-кодом, наиболее важные технические характеристики. Проблема в том, что ПТС очень уязвим перед злоумышленниками - его могут подделать или украсть. Сам хозяин способен потерять документ или фальсифицировать данные. Записи могут быть трудночитаемыми и т. д.

Электронный ПТС в этом смысле предпочтительнее и для владельцев автотехники, и для госорганов. Тем же сотрудникам ГИБДД гораздо быстрее и проще проверять достоверность ЭПТС и находить искомые сведения. Налоговая инспекция, органы статистики и другие учетные госорганы с легитимным доступом в базу данных смогут обрабатывать закрытую информацию. Таможенники и налоговики сделают более точным и прозрачным расчет обязательных сборов и платежей.

ЭПТС осложнит жизнь мошенникам. Уже нельзя будет продать находящийся в кредите или обремененный лизингом транспорт. Легче станет работа судебных приставов по выполнению решений суда. Нельзя будет "тюнинговать" официальный документ и перепродать третьим лицам.

Плюсы есть и для владельцев коммерческих автомобилей и автобусов. Скажем, им не нужно менять ЭПТС в случае утраты, порчи или очередной процедуры замены документов. Покупатель сможет получить сведения о прохождении ТО и ремонта, реальном пробеге и ДТП. В общем, ЭПТС обеспечит полное информационное сопровождение авто на всем его жизненном цикле.

Бумажные документы сохраняют силу до той поры, пока на бланке есть место для внесения новых записей. Как только получен ЭПТС, бумажная версия утрачивает силу. А собственнику выдают на руки выписку с небольшим объемом информации.

Замену стандартных паспортов на электронные планировали начать еще минувшим летом, но не срослось

Вот здесь для обладателей коммерческого транспорта таится несколько подводных камней. Например, впредь не будет указана страна-производитель. Впрочем, ее можно установить по VIN-коду. Сведения о периоде выпуска ТС становятся расплывчатыми: будет зафиксирован только год выпуска, без указания месяца. Желающий приобрести автомобиль не получит сведений о всех бывших владельцах, пока не станет его обладателем. Да и в этом случае потребуется специальный запрос.

мнение

Денис Пак, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ:

Сейчас в России существует вся необходимая нормативно-правовая база для реализации проекта ЭПТС. Государство готово к внедрению ЭПТС в установленные сроки, и Минпромторг не видит никаких оснований для их переноса. Также ведомство открыто для диалога с банками, лизинговыми, страховыми и прочими организациями: если у бизнеса есть предложение, какими сведениями можно дополнить ЭПТС, мы готовы все их рассмотреть и внедрить наиболее значимые из них на втором этапе реализации проекта.