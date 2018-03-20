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20.03.2018 19:57
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Весне - дорогу!

По российским трассам поедут беспилотники, а двадцать городов избавятся от транзита
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Уже этой весной в России появится первый участок федеральной трассы, приспособленный для беспилотников, с выходом в Европу.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

При реконструкции трассы "Скандинавия" от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией создадут инфраструктуру для беспилотных автомобилей, рассказал глава Росавтодора Роман Старовойт. По его словам, финские коллеги реализуют аналогичный проект от Хельсинки до границы. Производители уверяют, что весной-летом этого года уже появятся на этих дорогах, а также на трассе рядом с Казанью беспилотные автомобили.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Когда на дорогах появится синяя разметка

"Очень активно мы общаемся и с немецкими коллегами по подготовке автотрасс к проезду беспилотных авто, - добавил Старовойт. - И хочу заверить, российские дорожники ни на йоту не отстают от своих европейских коллег в этой части. Мы даже в большей степени готовы к созданию дорожной инфраструктуры и приему беспилотного транспорта".

Еще один "дорожный прорыв" произойдет на юге страны в мае. Уже решено, что первыми по Крымскому мосту через Керченский пролив поедут легковушки и пассажирские автобусы, сообщил минтранс. Грузовики пустят лишь в конце года. Исключение будет сделано только для технологического и грузового транспорта, обеспечивающего работу строителей железнодорожной части моста.

Как пояснил Роман Старовойт, по контракту мост должны были ввести в конце 2018 года, но удалось создать условия и открыть движение раньше. "Однако пока не готовы все развязки. И чтобы избежать коллапса на мосту принято решение открыть движение по нему для легковых автомобилей и автобусов к началу туристического сезона, грузовые автомобили будут пока пользоваться паромными переправой. Она существенно разгрузится в летний период, благодаря переводу легкового транспорта на движение по Крымскому мосту. Грузовики будут двигаться по своим старым маршрутам к порту "Кавказ". И на повороте с нулевого пикета дороги Анапа - порт "Кавказ" будут установлены знаки, которые ограничат проезд грузовиков на мост", - сказал Старовойт.

Первыми по Крымскому мосту поедут легковушки  и пассажирские автобусы,  грузовики останутся на пароме

Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида".

Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь - Симферополь. А уже к концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, введены в полном объеме автоподходы к мосту, что позволит снять ограничения на движение грузовиков.

Еще одно новое направление: минтранс поддерживает строительство частных автомобильных дорог в России. Об этом рассказал первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих.

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
Лимит скорости на трассах могут повысить до 110 км/ч

В качестве первого практического опыта такого строительства заместитель министра отметил транзитную автомобильную дорогу "Меридиан", которая свяжет Оренбургскую область и западную российскую границу.

"Если такого рода инициативы будут в регионах появляться, то будем оказывать им всю необходимую помощь", - отметил Дитрих.

Что касается дорожных работ этого года, то стартуют 29 новых дорожных проектов общей протяженностью 146,6 километра, стоимостью более 75 миллиардов рублей.

И работы дорожники уже ведут, несмотря на задержавшуюся зиму. Начата реконструкция в районе подмосковного Пушкино на Ярославском шоссе (с 29-го по 35-й километр трассы М-8 "Холмогоры"), проезжую часть расширят с шести до восьми полос. Это позволит в 2020 году убрать узкое горлышко на этом отрезке, где собираются огромные пробки.

Будут ограничения движения и на "Московском большом кольце" в районе Дмитрова, Сергиева Посада, Орехово-Зуево, Воскресенска, Михнево, Балабаново, Рузы, Клина на участке пересечения с автодорогой М-7 "Волга".

В ближайшие семь лет из более чем двадцати российских городов уберут транзитный транспорт

"Необходимо взаимодействие с губернаторами, чтобы довести региональные дороги до норматива хотя бы на 60 процентов. И важным направлением, которое называлось в Послании президента, было строительство обходов городов. Сейчас стоит задача сделать города комфортными и безопасными, и надо выводить грузовой транспорт из населенных пунктов", - отметил помощник президента Игорь Левитин. В ближайшие семь лет его уберут из более чем 20 российских городов.

"Вывод тяжелых грузовиков и транзита из городов - наша основная задача. Мы будем ее решать как в рамках проекта "Безопасные качественные дороги", так и общефедеральных программ", - отметил, отвечая на вопрос "Российской газеты", Евгений Дитрих.

План строительства обходов городов

Уже есть проектная документация обходов 14 городов. Это Нижний Новгород, Борисоглебск (Воронежская область), Псков, Ачинск (Красноярский край), Тулун и Усолье-Сибирское (Иркутская область), Бабушкин (Республика Бурятия), Анапа (Краснодарский край), Спасск, Умет и Зубова Поляна (Пензенская область), Черняховск (Калининградская область), Сортавала (Республика Карелия).

В этом году начнут разработку проектной документации на строительство обходов еще восьми населенных пунктов. В перечень вошли Волгоград, Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания), Хасавюрт и Дербент (Республика Дагестан), Рязань, Нижнекамск и Набережные Челны (Республика Татарстан), село Майма (Республика Алтай).

Также рассматривается вопрос строительства объездов городов Кемерово и Богданович в Свердловской области.

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